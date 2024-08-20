- Теннисист под контролем, тест положительный, но избегает запрета

Хотя Янник Синнер, занимающий первое место в рейтинге теннисистов, дважды тестировался положительно на запрещенный стероид клостebol в марте, ему удалось избежать дисквалификации. Согласно Международному агентству по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA), независимый трибунал в прошлую четверг оправдал Синнера из-за отсутствия умысла в использовании запрещенного вещества.

В заявлении, размещенном в социальных сетях, Синнер сообщил, что стероид попал в его организм благодаря его физиотерапевту. Терапевт использовал спрей клостобола, доступный в Италии, для лечения раны на пальце Синнера.

В соответствии с заявлением ITIA, физиотерапевт наносил спрей с 5 по 13 марта, одновременно массируя Синнера, что привело к "непреднамеренному трансдермальному загрязнению". ITIA сочло версию Синнера надежной и решило не накладывать временное отстранение. Расследование, проведенное агентством, не изменило ситуацию.

Тем не менее, ситуация Синнера далека от ясности. Положительные результаты теста привели к аннулированию его призовых и рейтинговых очков на турнире ATP в Индиан-Уэллс, где он дошел до полуфинала.

Как прокомментировал директор турнира ATP, "Эта ситуация была сложным испытанием для Янника и его команды, и она подчеркивает необходимость для игроков и их окружения проявлять высочайшую бдительность при использовании продуктов или лечения. Репутация имеет первостепенное значение в нашем спорте".

Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Цинциннати всего несколько дней назад. Он является одним из главных претендентов на предстоящий Открытый чемпионат США в Нью-Йорке, который начнется на следующей неделе.

Я не знаю, было ли намерение физиотерапевта вызвать положительный результат теста Синнера, но он использовал спрей клостобола, доступный в аптеках. Несмотря на положительные результаты теста, Синнер сказал, что не знает, как стероид попал в его организм.

Читайте также: