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Тема обсуждения здесь касается употребления каннабиса во время вождения

Изначально предавшись веселью, затем Vehicle: sacerdelсать или прнять участие в совместном использовании транспортного средства законодательство вокруг этого сценария со Pernasteneriors стишeе ужесточилось, однако._** В дальнейшем возможно наступление значительных финансовых последствий.**

 and  Wendy Allen
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- Тема обсуждения здесь касается употребления каннабиса во время вождения

Общепризнано, что наркотики делают вождение более опасным, будь то реакция на ситуации или распознавание рисков. Несмотря на это, после всего одной пива многие люди все еще могут водить. С частичной легализацией каннабиса в Германии были введены новые правила вождения после его потребления. В их числе - законный лимит для THC, подобный лимиту алкоголя в 0,5%, в случае правонарушений на дороге. Однако эти изменения вызвали споры.

Коалиция трафика внесла поправки в законы о дорожном движении, совпадающие с ограниченной легализацией каннабиса для взрослых, которые могут потреблять и выращивать его в определенных условиях с 1 апреля. Федеральное министерство транспорта объясняет, что эти правила обеспечивают правовую определенность и ясность. Они также устанавливают особые правила для начинающих и молодых водителей, существенно способствуя безопасности на дорогах.

Стало ли новое регулирование более мягким?

Эксперты уже давно обсуждают новые правила. Ранее наличие любого следа тетрагидроканнабинола (THC) имело последствия, но не было установлено законного предела, и в судебной практике был установлен уровень 1 нанограмма на миллилитр крови. В 2022 году эксперты предложили "разумное" увеличение этого предела, так как текущий предел был слишком низким, чтобы наказывать людей без измеримого снижения безопасности вождения.

Каков точный предел сейчас?

Вождение с 3,5 нанограммами или более THC на миллилитр крови, будь то умышленно или по неосторожности, теперь может повлечь штраф в размере 500 евро и запрет на вождение на один месяц. Этот порог основан на рекомендациях экспертной комиссии, и его безопасный эффект "не кажется невероятным". Он сравним с 0,2% алкоголя и существенно ниже порога увеличения риска в 7 нанограмм.

Кто подпадает под более строгие правила consumption?

Совместное потребление каннабиса и алкоголя теперь считается новым дорожным правонарушением. В этом случае можно ожидать штраф в размере 1000 евро и запрет на вождение на один месяц. Для начинающих водителей, как и в случае с алкоголем, каннабис запрещен в течение двухлетнего испытательного срока и для лиц в возрасте до 21 года. Предел в 3,5 нанограмма не применяется в этих случаях, и штраф обычно составляет 250 евро.

Есть ли исключения из этих правил?

Лимит THC применяется ко всем видам потребления каннабиса, в том числе к сигаретам, пище, напиткам, маслам и экстрактам, содержащим THC. Однако он не применяется, если THC происходит из назначенного лекарства для определенного медицинского состояния. При контроле должны использоваться чувствительные тесты слюны в качестве предварительного скрининга на текущее потребление, согласно обоснованию законопроекта. Однако кровь должна быть взята для теста, если кто-то проявляет признаки опьянения, независимо от отрицательного результата теста на слюну.

Каковы эффекты каннабиса на вождение?

Исследования показывают, что каннабис отрицательно влияет на способность к вождению. Его эффект не такой же, как у алкоголя, и невозможно "приблизиться" к лимиту THC, как это было бы с алкоголем. Экспертная комиссия ссылается на исследования о его эффектах. Наиболее сильные безопасные эффекты происходят примерно через 20-30 минут после потребления и исчезают через три-четыре часа. У редких пользователей концентрация THC снижается в течение нескольких часов. Однако у частых пользователей THC может накапливаться в организме, и его концентрация в крови может быть обнаруживаемой в течение дней или недель.

Каковы мнения о новых правилах?

ADAC считает высоту лимита разумной, заявляя: "Кто водит, не курит!" Однако немецкий союз полиции считает, что новый лимит движется в неправильном направлении. Он считает предыдущий порог в 1 нанограмм разумным и высокоэффективным и предлагает было бы лучшим подходом к улучшению безопасности на дорогах скорректировать значения лимитов алкоголя.

Новый лимит THC для вождения в Германии установлен на уровне 3,5 нанограмма на миллилитр крови в результате частичной легализации каннабиса. Начинающие и молодые водители, а также лица в возрасте до 21 года подпадают под более строгие правила, с штрафом в размере 250 евро за потребление каннабиса в течение испытательного срока.

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