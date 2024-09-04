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Тема, как "Ампель" выглядит снаружи

Во время общения с общественностью канцлер Олаф Шольц (СДПГ) проявил признаки замешательства и молчания, когда его спросили о запятнанной репутации его правительственной коалиции. Во время мероприятия в среnesday вечером один из присутствующих поднял вопрос о проблемном внешнем восприятии...

 and  Elizabeth Wells
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Тема, как "Ампель" выглядит снаружи

Канцлер Шольц просто повторил: "Угадайте, что? Вы попали в точку." Затем он задал вопрос: "У вас есть какие-нибудь гениальные стратегии в рукаве?"

Профессор предложил решить проблемы коалиции в частном порядке, прежде чем выносить их на публику. "Я собирался сказать..." - начал канцлер, ненадолго замолчал, а затем согласился: "Вы правы снова".

Хлопнув в ладоши, Шольц дал понять, что дискуссия окончена. Следующий участник подошел с новой темой.

Канцлер был впечатлен прозорливостью профессора, заметив, как его слова точно соответствуют текущей ситуации. Во время перерыва она задумалась о том, чтобы поделиться своими мыслями на этот счет, вновь признав правоту профессора.

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