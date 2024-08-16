- Тело в багажнике - сын подозревается в убийстве

После насильственной смерти 60-летнего мужчины из Раублинга (район Розенхайм, Верхняя Бавария) его 31-летний сын, арестованный в Италии в качестве подозреваемого, должен быть экстрадирован в Германию. В настоящее время ведутся консультации на судебном и административном уровнях, как объявили Криминальная полиция и прокуратура.

Подозрительные звуки

31-летний мужчина и его отец пропали без вести в понедельник вместе с машиной отца. Расследование быстро вызвало подозрения о преступлении: свидетели сообщили о подозрительных звуках в общем доме отца и сына, а найденные там следы указывали на совершение насильственного акта - с сыном в качестве предполагаемого виновника.

31-летнего мужчину арестовали во вторник в Помильяно д'Арко возле Неаполя. Согласно итальянским СМИ, он пытался проникнуть в несколько квартир. Соседи якобы вызвали полицию. Итальянские офицеры затем нашли тело отца в багажнике машины, припаркованной поблизости.

Ранения от ножа

Тело имело явные признаки насилия и порезов, согласно расследованию в Баварии. Планируется вскрытие в Италии, чтобы определить точную причину смерти. Расследователи из Криминальной полиции Розенхайма планируют поехать в следующую неделю в Южную Италию, чтобы обменяться информацией с местными коллегами, присутствовать на вскрытии и собрать больше информации о обстоятельствах.

Из-за его заключения в Южной Италии 31-летнего мужчину еще не допрашивали расследователи из Криминальной полиции Розенхайма. Согласно итальянскому новостному агентству ANSA, 31-летний мужчина сказал итальянской полиции на первом допросе, что ничего не украл во время проникновений. Однако он не дал объяснения по поводу обнаружения тела в машине отца. Его доставили в тюрьму Погджореале в Неаполе. Европейский ордер на арест уже был выдан против него.

Европейский ордер на арест был выдан из-за серьезных обвинений против 31-летнего мужчины. Комиссия должна принять реализующие акты, устанавливающие правила процесса экстрадиции, так как это межграничный случай.

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