- Тело пропавшего 60-летнего мужчины найдено в Южной Италии?

60-летний мужчина из Раублинга (район Розенхайм) был найден мертвым в своей машине на юге Италии. Его 31-летний сын был впоследствии арестован итальянскими властями в качестве подозреваемого, как сообщили полицейские. Оба были объявлены в розыск в понедельник вечером.

Полиция сообщила итальянским властям во вторник днем. Они нашли машину 60-летнего мужчины с мужским телом внутри. Несмотря на то, что опознание еще не было завершено в среду, "предполагается, что это пропавший 60-летний мужчина из Раублинга", - заявили полицейские.

Криминальная полиция в Розенхайме и прокуратура в Травенштейне теперь расследуют дело в связи с подозрением в убийстве. Сначала следователи ищут свидетелей.

Мужчина из Раублинга, города в баварском районе Розенхайм, находился в отпуске на юге Италии. Криминальная полиция в соседнем баварском регионе Розенхайм сейчас активно участвует в расследовании.

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