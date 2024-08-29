- Телевизионные сериалы проходят чаще на ProSieben в зимний период.

В этом зимнем сезоне ProSieben удваивает количество эпизодов комедийного сериала "TV total". Помимо обычного времени выхода по средам в 20:15, частная сеть, базирующаяся в Unterföhring возле Мюнхена, объявила о дополнительном специальном эпизоде каждую неделю в другой вечер в то же время. Ведущим всех эпизодов будет комик Себастьян Пюффаф (47).

Директор канала Ханнес Хиллер сказал: "С Себастьяном Пюффафом 'TV total' так успешен, как не был уже много лет". Канал начал показывать шоу снова в конце 2021 года.

Ранее шоу было в основном связано с Стефаном Раабом.

ProSieben уже давно включает "TV total" в свою сетку вещания. Исторически шоу тесно связано со Стефаном Раабом, который должен представить свой боксерский матч-шоу с Региной Хальмич на RTL, конкурирующем канале, в ближайшее время. С 1999 по 2015 год шоу было постоянным на ProSieben, с Раабом (ныне 57), который находил странные телевизионные реликты и высмеивал гостей, знаменитостей и политиков.

Рааб, который объявил о своем уходе со сцены в 2015 году, больше не имеет никакого отношения к формату "TV total". ProSieben выбрала Пюффафа для ведения шоу в его возрождении.

Хотя исторически шоу в основном связано со Стефаном Раабом, первый эпизод удвоенных эпизодов этой зимой не ведется Раабом, а Себастьяном Пюффафом.

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