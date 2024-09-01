- текущие проекты по реконструкции автомагистрали А1 в Гамбурге

Из-за продолжающегося строительства на автоба́не A1 в направлении Бремен между выездомHamburg-Billstedt и -Moorfleet будет временно сужено количество полос с трёх до двух на три недели. Кроме того, в некоторые ночи движение будет ограничено одной полосой. Об этом объявила «Автобан ГмбХ Норд». С понедельника в 10:00 начнётся установка строительной площадки между тоннелем Moorfleet и мостом Norderelb, что может привести к задержкам движения в направлении Бремен с утра вторника.

Выезд на автоба́н в направлении Бремен на развязке Moorfleet будет полностью закрыт с среды по субботу и останется закрытым до окончания строительства 23 сентября. Водителям, едущим по A25 из Геештахта и Бергедорфа, следует ожидать задержек на развязке Hamburg-Südost. На полосе A1 в направлении Бремен будет ограничено движение одной полосой. Скорость на всей территории строительной площадки будет ограничена 60 км/ч.

Время от времени движение будет ограничено на несколько километров севернее развязки Hamburg-Ost. На A1 между Stapelfeld и Barsbüttel полосы будут сужены до одной в обе стороны в пиковые часы в направлении Бремен и Любка до пятницы. Работы будут проводиться в мобильной строительной площадке с 9:00 до 16:00. «Автобан ГмбХ» предупреждает о возможных задержках во время работы.

Этот участок автоба́на в юго-восточной части Гамбурга является одним из самых загруженных в Германии, по нему ежедневно проезжает в среднем 136 000 vehicles, из которых около 21% составляют грузовики. Автоба́н A1 служит связующим звеном для движения из региона Балтийского моря и Скандинавии, проходящего через Гамбург через мосты через Эльбу. Последний раз этот широко используемый участок был полностью отремонтирован в 2008 году, согласно данным «Автобан ГмбХ».

Из-за продолжающегося строительства на автоба́не A1 водителям, направляющимся в Бремен, следует знать, что выезд на автоба́н на развязке Moorfleet будет полностью закрыт с среды по субботу. В это время водители, едущие по A25 из Геештахта и Бергедорфа, могут испытывать задержки на развязке Hamburg-Südost, так как полоса A1 в направлении Бремен будет ограничена одной полосой.

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