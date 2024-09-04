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КультураНовостиБуря любви

Текущая драма, разворачивающаяся в дневных сериалах.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Буря любви: Элли борется с растущей напряжённостью, пытаясь полностью развеять Скептицизм Тео.
Буря любви: Элли борется с растущей напряжённостью, пытаясь полностью развеять Скептицизм Тео.

15:10, ARD: Вихрь нежности

- Текущая драма, разворачивающаяся в дневных сериалах.

Стелла решительно отрицает вмешательство в приложение Тейо для лечения ADHD, и Лайле не верится в это. Лайле предполагает, что Тейо мог случайно не сохранить запись встречи. Однако Тейо остается скептичен и не извиняется перед Стеллой. Стелла понимает, что нужно вмешаться, чтобы Тейо не настроил Лайлу против нее. Она узнает, что Макси планирует создать приложение для своей научной работы, и предлагает привлечь Тейо. Когда Макси упоминает, что Стелла предложила его, Тейо испытывает дискомфорт.

17:30, RTL: Среди нас снова

Бритта попадает в затруднительное положение, но Кассандра предотвращает неприятную встречу с Тейо. Бритта чувствует себя обязанной перед Кассандрой и обещает отплатить ей. Тоби лезет из шкуры вон из-за импульсивного поступка, но Сине понимает, что это был акт отчаяния. Теперь она задумывается, могла ли она внести свой вклад в ситуацию. Стелла хитростью обманывает Изи и ловко заметает следы. Вкус власти на мгновение заглушает ее вину.

19:05, RTL: Что действительно важно

Юстус считает, что сделал правильный выбор, хотя команде нужно больше времени, чтобы смириться с этим. Однако Симона начинает противиться. Наконец, Яник готов исполнить свой план. Имани и Том с нетерпением ждали настоящего свидания, но, похоже, судьба приготовила им другое.

19:40, RTL: Времена радости и горести

Катрин и Гerner борются с последствиями своего конфликта с Йоханной. Они пытаются еще раз поговорить по душам с Йоханной, чтобы преодолеть разрыв. Но поможет ли это? Алисия и Пауль объединяются с Нихатом для его викторины в пабе и побеждают, заработав завтрак у Стены. Они наслаждаются этим моментом, а Карлос смотрит на них с завистью.

Стелла, стремясь наладить отношения с Тейо, предлагает привлечь его к проекту приложения Макси, надеясь, что это поможет разрядить напряжение после инцидента с приложением для лечения ADHD. Узнав, что Стелла предложила его, Тейо испытывает неловкость, так как воспоминания о "Шторме любви" между ними всплывают вновь.

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