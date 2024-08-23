Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Технологичный и колбасный вечер: Шолц исследует регион Рур

Презентация перед канцлером Шольцем в районе Рура, демонстрирующая технологические новинки, в том числе управление беспилотниками, лазеры и продвинутую химию. Заканчивается экскурсия общим барбекю на огороде, в котором принимают участие другие люди.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Рурерскую область. (Историческая фотография)
Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Рурерскую область. (Историческая фотография)

- Технологичный и колбасный вечер: Шолц исследует регион Рур

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить регион Рура в понедельник. В его расписании значатся остановки на химическом парке в Марле, бывшем заводе Opel в Bochum и в Кастроп-Рауэле, как сообщает пресс-служба.

Основной целью этой поездки в теперь безугольный промышленный регион, официально прекративший добычу угля в конце 2018 года, является преобразование. В Bochum Шольц посетит "Квартал инноваций Mark 51°7" на бывшей территории Opel, считающийся одним из самых успешных проектов регенерации в регионе, "историей успеха, которая звучит за пределами Bochum", как заявил представитель города.

Приглашения на визит были отправлены различными лицами, в том числе мэром Bochum Томасом Эйскирхом (СДПГ) и бывшим министром экономики Северного Рейна-Вестфалии Гаррельтом Дюином, который возглавляет Ассоциацию регионов Рура с весны.

Кардинальный поворот на бывшем заводе Opel

К концу 2014 года производство на территории Bochum прекратилось, что привело к потере около 2500 рабочих мест. Сегодня бывшая штаб-квартира Opel гордо возвышается с буквами "O-Werk". Город вложил миллионы евро в реконструкцию и развитие территории площадью 70 гектаров в сотрудничестве со штатом и при участии автопроизводителя. В настоящее время там работают около 3500 человек, и город планирует создать до 10 000 рабочих мест в будущем. Шольца ожидают осмотр центра, созданного при участии Рурского университета Bochum, где демонстрируются передовые дроны и лазерное производство. Еще одной достопримечательностью является Volkswagen Infotainment GmbH, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и подключении автомобилей, и поставляющая многие автомобили VW.

Визит канцлера начнется на химическом парке в Марле, одном из крупнейших химических комплексов в Германии, занимающем площадь более шести квадратных километров и обеспечивающем работу примерно 10 000 человек. Планируется посещение установки по искусственной фотосинтезу, разрабатываемой Evonik в сотрудничестве с Siemens, как подтвердил представитель Evonik.

Преобразование с ограниченными ресурсами

Вечером Шольц отправится в Кастроп-Рауэель, где мэр СДПГ Радко Краваня планирует обсудить проблемы экономически отсталых регионов и обязательное внесение в Золотую книгу. Краваня подчеркивает, что его город служит "символом преобразования для других при хронически пустых бюджетах". Он подчеркивает необходимость расширения мест в детских садах и школах для укрепления единства, опасаясь, что город в настоящее время "перегружен".

Расслабление на барбекю

После напряженного дня Шольц расслабится в общинном саду в Кастроп-Рауэле, который в 2021 году получил золотую медаль на государственном конкурсе, как сообщает город. Шольц планирует побеседовать с садоводами. После встречи запланировано совместное барбекю, как объявлено.

После посещения химического парка в Марле канцлер Германии Олаф Шольц направится в Bochum, город в Германии, где в его расписании значатся бывший завод Opel.

В настоящее время на бывшей штаб-квартире Opel в Bochum работают более 3500 человек, и канцлер Германии Олаф Шольз планирует посетить это место во время своей поездки по Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Панорама

Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей. Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно