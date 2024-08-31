- Техно-парад "Поезд любви" проходит через Берлин.

Меньше участников, чем ожидалось, посетили техно-парад под названием "Поезд любви", который проследовал через городское ядро Берлина. Первоначальные полицейские отчеты сообщали о примерно 7500 человек, несмотря на 20000 регистраций. Множество музыкальных фургонов гремели громоподобным басом и цифровыми мелодиями, простираясь от Mauerpark до Oranienstraße в Кройцберге. Организаторы мероприятия стремились передать мощное послание принятия, разнообразия и единства, как указано в их онлайн-объявлении. Баннеры и фургоны несли сообщения, такие как "Беженцы все еще желанны", "Техно способствует обучению" и "Любовь побеждает". Согласно полиции, "Поезд любви" этого года проходит без значительных инцидентов.

Несмотря на меньшее количество участников, демонстрация единства и принятия во время парада "Поезд любви" была все еще очевидна. Сообщение демонстрации, отображаемое на баннерах и музыке, находило отклик у присутствующих, способствуя единству среди меньшего числа участников.

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