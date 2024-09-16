Техасские Лонгхорны обогнали Джорджийских Булдогсов и заняли первое место в рейтинге AP Top 25 впервые за 16 лет.

Длиннорогие поднялись над Джорджия Булдогс на вершине AP Top 25, одержав трудную победу со счетом 13-12 над Кентукки Уайлдкэтс благодаря усилиям команды Смарта. Это первый случай в этом сезоне, когда команда, отличная от Булдогов, занимает первое место.

В 2008 году Техас последний раз занимал лидирующую позицию, но их правление закончилось после трех недель на первом месте после обидного поражения от Техас Тех с разницей в три очка в последней секунде.

Из 63 спортивных журналистов и комментаторов 35 проголосовали за Техас как за лидера, в то время как 23 поддержали Булдогов.

Огайо Стейт Бакайс сохранили за собой третье место, не играя в выходные. Их впечатляющая победа над Западный Мичиган Бронкос со счетом 56-0 все еще свежа в памяти пяти голосовавших, которые поставили их на первое место.

Майами Хёрриканес и Северный Иллинойс Хаскис показали наибольший прогресс, поднявшись на две позиции до восьмого и 23-го места соответственно, благодаря своим впечатляющим выступлениям против Балл Стейт и Нотр-Дам.

Пенн Стейт Ниттани Лайонс немного снизились, опустившись на 10-е место, возможно, из-за своей недельной паузы.

Восхождение Техаса на вершину

Квотербек Куинн Иверс был вынужден покинуть поле из-за травмы живота во время матча Техаса против UTSA, что открыло дорогу для Арча Мэннинга. Мэннинг, племянник Пейтона и Эли Мэннингов, продемонстрировал впечатляющую игру, сделав четыре тачдауна и совершив впечатляющий 67-ярдовый забег для еще одного тачдауна, что является самым длинным забегом квотербека Техаса со времен Вайнса Янг почти 20 лет назад.

Между тем, Джорджия Булдогс полагались на раннинбека Тревора Этьена, который вернулся после травмы плеча, чтобы помочь им одержать победу над Кентукки. Отставая 9-6 в начале четвертого квартала, Этьен продемонстрировал впечатляющие 50 ярдов, что позволило Брэнсону Робинсону забить победный тачдаун.

Хотя победа со счетом 13-12 продлила серию побед в регулярном сезоне Джорджии до 42, этого оказалось недостаточно, чтобы удержать их на первом месте в рейтингах AP.

Топ 25 AP

Длиннорогие Техаса (3-0) Джорджия Булдогс (3-0) Огайо Стейт Бакайс (2-0) Алабама Крэнберри Тайд (3-0) Оле Мисс Рибэлс (3-0) Теннесси Волантирс (3-0) Миссури Тайгерс (3-0) Майами Хёрриканес (3-0) Орегон Дакс (3-0) Пенн Стейт Ниттани Лайонс (2-0) ЮСК Тройджанс (2-0) Юта Ютес (3-0) Канзас Стейт Уайлдкэтс (3-0) Оклахома Стейт Ковбойс (3-0) Оклахома Суонерс (3-0) ЛСУ Тайгерс (2-1) Нотр-Дам Файтинг Айриш (2-1) Мичиган Волверайнс (2-1) Луивилл Кардиналс (2-0) Айова Стейт Сайклонс (2-0) Клемсон Тайгерс (1-1) Нэбраска Корнхюсерс (3-0) Северный Иллинойс Хаскис (2-0) Иллинойс Файтинг Иллини (3-0) Техас Эм А энд М Эггис (2-1)

Восхождение Длиннорогих на первое место в рейтингах AP в основном обусловлено впечатляющим дебютом Арча Мэннинга, в котором он сделал четыре тачдауна и пробежал 67 ярдов. Эта игра стала значительным поворотным моментом в спортивной судьбе Техаса.

Несмотря на свою впечатляющую серию из 42 побед в регулярном сезоне, поражение Джорджии со счетом 13-12 от Техаса не позволило им удержать первое место, подчеркивая динамический характер рейтингов колледжного спорта.

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