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Техасский суд на General Motors, утверждает, что незаконная продажа данных водителей

 and  Ksenia Johnson
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Новое логотип GM появилось на фасаде штаб-квартиры General Motors в Детройте, Мичиган, 16 марта...
Новое логотип GM появилось на фасаде штаб-квартиры General Motors в Детройте, Мичиган, 16 марта 2021 года.

Техасский суд на General Motors, утверждает, что незаконная продажа данных водителей

Генеральными моторами стали первыми автопроизводителями, которых затронул иск после того, как в июне прокуратура открыла расследование в отношении нескольких производителей из-за якобы сбора и незаконной продажи больших объемов данных.

Из-за отсутствия подробного и современного федерального закона о конфиденциальности и безопасности данных многие штаты начали принимать собственные законы, чтобы защитить потребителей на растущем рынке брокерских данных.

По данным прокуратуры, с 2015 года и позже Детройтский автопроизводитель якобы использовал технологию для сбора, записи, анализа и передачи подробных данных о вождении каждый раз, когда водитель использовал свой автомобиль.

Компания продавала эту информацию нескольким другим компаниям, в том числе как минимум двум компаниям для создания "оценок вождения" о клиентах GM, как утверждает прокуратура. По словам прокурора, эти две компании затем продавали эти оценки страховым компаниям.

Страховые компании могут использовать данные, чтобы увидеть, сколько раз люди превышали скорость или соблюдали другие правила дорожного движения. Некоторые страховые компании спрашивают клиентов, хотят ли они добровольно участвовать в таких программах, обещая более низкие ставки для более безопасных водителей.

Однако прокуратура утверждает, что GM "обманывала" своих техасских клиентов, побуждая их записываться в программы, такие как OnStar Smart Driver. При этом клиенты неосознанно соглашались на сбор и продажу своих данных, как заявила прокуратура.

" despite lengthy and convoluted disclosures, General Motors never informed its customers of its actual conduct—the systematic collection and sale of their highly detailed driving data," said the AG's office in a statement.

CNN reached out to GM for comment.

Бизнес в автомобильной промышленности, в том числе General Motors, находится под пристальным вниманием из-за вопросов конфиденциальности данных. После расследования многие компании могут пересмотреть свои политики сбора и конфиденциальности данных, чтобы соответствовать растущим нормам.

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