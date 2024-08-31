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Тейлор Свифт завоевала признание в музыкальном секторе с несколькими номинациями на премию VMA

Тейлор Свифт получает дополнительные номинации на MTV Video Music Awards, увеличивая свой возможный счет до 12 побед на сентябрьском событии. Комитет по наградам расширяет соревнование, вводя четыре новых catégorie.

 and  Melissa Williams
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- Тейлор Свифт завоевала признание в музыкальном секторе с несколькими номинациями на премию VMA

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт возглавляет список номинаций на премию MTV Video Music Awards (VMA)

Тейлор Свифт, 34 года, лидирует в списке номинантов на премию MTV Video Music Awards (VMA) этого года, получив двенадцать номинаций в категориях "Видео", "Артист" и "Песня года". Она занимает первое место в списке номинантов, а шоу добавило четыре новых категории - "Песня лета", "Лучшая группа", "Лучшее видео, которое стало вирусным", и "Самое знаковое выступление VMA всех времен".

В новой категории "Самое знаковое выступление" представлены легендарные выступления, такие как "Like a Virgin" Мадонны в 1984 году, "Paparazzi" Леди Гаги в 2009 году, "Roar" Кэти Перри в 2013 году и собственное выступление Тейлор Свифт в 2009 году с песней "You Belong With Me".

Конкуренция у Свифт жесткая, так как Пост Malone следует за ней с одиннадцатью номинациями, в том числе за совместный хит "Fortnight" с Свифт и "I Had Some Help" с кантри-певицей Морган Уоллен. В то же время Эминем ("Houdini") получил восемь номинаций, а Ариана Гранде, Меган Тейлор Сталлион, Сэбрина Карпентер и SZA получили по семь. Другими претендентами на победу являются Билли Эйлиш, Дуа Липа, Бейонсе, Дoja Cat, Бенсон Буун и ГлоРилла. Кэти Перри (39 лет) получит награду "Video Vanguard Award" за свой хит "Teenage Dream".

29-летняя Меган Тейлор Сталлион станет ведущей шоу 11 сентября. Ранее эту роль выполняла рэперша Nicki Minaj. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, и уже подтверждены живые выступления Кэти Перри, Камилы Кабелло, Сэбрины Карпентер и ГлоРиллы.

VMA вручает награды с 1984 года. Фанаты могут голосовать онлайн за своих фаворитов. Трофеи представляют собой фигурку астронавта, держащего флаг MTV.

Выступление Тейлор Свифт с песней "You Belong With Me" в 2009 году включено в список номинаций на "Самое знаковое выступление VMA всех времен", демонстрируя ее долговременное влияние на музыку.

Несмотря на существенное преимущество Тейлор Свифт, Кэти Перри также отмечена наградой "Video Vanguard Award" за свой влиятельный музыкальный путь, в частности, с хитом "Teenage Dream".

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