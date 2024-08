- Тейлор Свифт завоевала признание в музыкальном секторе с несколькими номинациями на премию VMA

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт возглавляет список номинаций на премию MTV Video Music Awards (VMA)

Тейлор Свифт, 34 года, лидирует в списке номинантов на премию MTV Video Music Awards (VMA) этого года, получив двенадцать номинаций в категориях "Видео", "Артист" и "Песня года". Она занимает первое место в списке номинантов, а шоу добавило четыре новых категории - "Песня лета", "Лучшая группа", "Лучшее видео, которое стало вирусным", и "Самое знаковое выступление VMA всех времен".

В новой категории "Самое знаковое выступление" представлены легендарные выступления, такие как "Like a Virgin" Мадонны в 1984 году, "Paparazzi" Леди Гаги в 2009 году, "Roar" Кэти Перри в 2013 году и собственное выступление Тейлор Свифт в 2009 году с песней "You Belong With Me".

Конкуренция у Свифт жесткая, так как Пост Malone следует за ней с одиннадцатью номинациями, в том числе за совместный хит "Fortnight" с Свифт и "I Had Some Help" с кантри-певицей Морган Уоллен. В то же время Эминем ("Houdini") получил восемь номинаций, а Ариана Гранде, Меган Тейлор Сталлион, Сэбрина Карпентер и SZA получили по семь. Другими претендентами на победу являются Билли Эйлиш, Дуа Липа, Бейонсе, Дoja Cat, Бенсон Буун и ГлоРилла. Кэти Перри (39 лет) получит награду "Video Vanguard Award" за свой хит "Teenage Dream".

29-летняя Меган Тейлор Сталлион станет ведущей шоу 11 сентября. Ранее эту роль выполняла рэперша Nicki Minaj. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, и уже подтверждены живые выступления Кэти Перри, Камилы Кабелло, Сэбрины Карпентер и ГлоРиллы.

VMA вручает награды с 1984 года. Фанаты могут голосовать онлайн за своих фаворитов. Трофеи представляют собой фигурку астронавта, держащего флаг MTV.

