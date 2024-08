Тейлор Свифт выведет на сцену Эда Ширана.

Прошлой неделей Тейлор Свифт пришлось отменить свои концерты в Вене. Сейчас она выступает в Лондоне, где пела вместе с Эдом Шираном. Музыканты дружат уже несколько лет. Перед шоу полиция усилила меры безопасности.

Американская певица Тейлор Свифт получила высокую поддержку на сцене в Лондоне. Она впервые выступила там в четверг вечером после отмены нескольких концертов в Вене из-за угрозы террора.

Во время концерта в Великобритании к ней на сцену присоединился musician Эд Ширан, как сообщает британское новостное агентство PA. Together они исполнили "Everything Has Changed", затем перешли к "End Game" и "Thinking Out Loud" Ширана. Свифт сказала, что Ширан для неё как второй брат.

Она выступала перед около 90 000 человек на стадионе Уэмбли, запланировано ещё четыре концерта. Её шоу в Вене были отменены на прошлой неделе после сообщений о планируемом исламистском теракте. Свифт ещё не высказалась публично об этих событиях.

Лондонская полиция заявила, что нет никаких указаний на то, что расследование в Австрии повлияет на предстоящие события в Лондоне. Они тесно сотрудничают с командами безопасности стадиона и другими партнёрами, чтобы гарантировать надлежащие меры безопасности и проверки, сказал представитель полиции.

В отличие от предыдущих концертов Тейлор Свифт, таких как в Мюнхене, фанатов без билетов явно запретили собираться возле стадиона в Лондоне. Веб-сайт стадиона Уэмбли предупредил фанатов о "дополнительных проверках билетов" вокруг стадиона и что запрещено "стоять вокруг входов или вне стадиона". Фанатов без билетов отправят прочь.

Выступление Тейлор Свифт в Лондоне было значительно усилено её давним другом Эд Шираном, так как они сотрудничали над несколькими песнями во время концерта. Несмотря на отмену её концертов в Вене из-за угрозы террора, любовь Свифт к музыке всё ещё сияла ярко на стадионе Уэмбли.

Читайте также: