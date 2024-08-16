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Тейлор Свифт выведет на сцену Эда Ширана.

 and  John Stellmacher
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Тейлор Свифт выступила на стадионе Уэмбли перед примерно 90 000 зрителей.
Тейлор Свифт выступила на стадионе Уэмбли перед примерно 90 000 зрителей.

Тейлор Свифт выведет на сцену Эда Ширана.

Прошлой неделей Тейлор Свифт пришлось отменить свои концерты в Вене. Сейчас она выступает в Лондоне, где пела вместе с Эдом Шираном. Музыканты дружат уже несколько лет. Перед шоу полиция усилила меры безопасности.

Американская певица Тейлор Свифт получила высокую поддержку на сцене в Лондоне. Она впервые выступила там в четверг вечером после отмены нескольких концертов в Вене из-за угрозы террора.

Во время концерта в Великобритании к ней на сцену присоединился musician Эд Ширан, как сообщает британское новостное агентство PA. Together они исполнили "Everything Has Changed", затем перешли к "End Game" и "Thinking Out Loud" Ширана. Свифт сказала, что Ширан для неё как второй брат.

Она выступала перед около 90 000 человек на стадионе Уэмбли, запланировано ещё четыре концерта. Её шоу в Вене были отменены на прошлой неделе после сообщений о планируемом исламистском теракте. Свифт ещё не высказалась публично об этих событиях.

Лондонская полиция заявила, что нет никаких указаний на то, что расследование в Австрии повлияет на предстоящие события в Лондоне. Они тесно сотрудничают с командами безопасности стадиона и другими партнёрами, чтобы гарантировать надлежащие меры безопасности и проверки, сказал представитель полиции.

В отличие от предыдущих концертов Тейлор Свифт, таких как в Мюнхене, фанатов без билетов явно запретили собираться возле стадиона в Лондоне. Веб-сайт стадиона Уэмбли предупредил фанатов о "дополнительных проверках билетов" вокруг стадиона и что запрещено "стоять вокруг входов или вне стадиона". Фанатов без билетов отправят прочь.

Выступление Тейлор Свифт в Лондоне было значительно усилено её давним другом Эд Шираном, так как они сотрудничали над несколькими песнями во время концерта. Несмотря на отмену её концертов в Вене из-за угрозы террора, любовь Свифт к музыке всё ещё сияла ярко на стадионе Уэмбли.

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