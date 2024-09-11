Тейлор Свифт выразила намерение поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах.

Поддержка Тейлор Свифт после дебатов: за Камалу Харрис

Непосредственно после теледебатов между вице-президентом Камалой Харрис и республиканским оппонентом Дональдом Трампом известная поп-звезда Тейлор Свифт выразила поддержку вице-президенту. В своем Instagram она заявила: "Я изучила вопрос и приняла решение". Затем она объявила, что голосовать будет за Камалу Харрис и Тима Волза на президентских выборах 2024 года. Демократический кандидат активно отстаивает "вопросы и ценности", требующие сильной поддержки.

Тейлор Свифт в настоящее время является олицетворением глобального музыкального успеха, имея огромную армию фанатов, в том числе среди молодежи. Ее подписчики в Instagram насчитывают 283 миллиона человек.

Теледебаты между вице-президентом Камалой Харрис и Дональдом Трампом вызвали жаркие дискуссии среди зрителей. После просмотра дебатов Тейлор Свифт разместила пост в Instagram, выразив поддержку Харрис.

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