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Тейлор Свифт возвращается на сцену в Лондоне после сорванного террористического акта в Вене

Тейлор Свифт вернётся на сцену на стадионе Уэмбли в Лондоне в четверг, менее чем через неделю после того, как три из её концертов Тура Эрас в Вене были отменены после предотвращённого террористического заговора, Targeting one of her shows in the Austrian city.}

 and  Anne Legman
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Тейлор Свифт возвращается на сцену в Лондоне после сорванного террористического акта в Вене

Последний концерт Тейлор Свифт перед публикой состоялся в Варшаве, Польша, в начале августа. Она должна была начать трехдневный тур в Вене на 9 августа, когда австрийские власти заявили, что предотвратили план ИГ по нападению на один из концертов во время этого этапа.

Трое подростков были задержаны в связи с расследованием и подозреваются в планировании самоподрыва.

Расследовавшие дело обнаружили запасы химикатов, взрывные устройства, детонаторы и более $20 000 поддельных денег в доме главного подозреваемого, 19-летнего симпатизанта ИГ, который радикализировался онлайн, как заявил Франц Руф, директор по общественной безопасности министерства внутренних дел Австрии.

Свифт пока не прокомментировала отмену и угрозу террора, но CNN связалась с ее представителем за комментарием.

Концерт в четверг станет первым из пяти запланированных выступлений Свифт на стадионе Уэмбли, которые послужат последним европейским турне перед возвращением в Северную Америку. Первое шоу запланировано на 4:55 по Гринвичу (11:55 по восточному времени), согласно сайту стадиона.

Группа Paramore откроет концерт Свифт на каждом шоу, а разные поддерживающие артисты каждый вечер. Записывающиеся артисты София Исела, Холли Хамберстоун, Сюки Уотерхаус, Мейси Питерс и Рэй будут соответственно выполнять эту роль в течение пяти ночей.

CNN связалась с представителями Paramore и каждого поддерживающего артиста за комментарием.

Усиленные меры безопасности

С безопасностью и безопасностью в приоритете после отмены концертов в Вене, как стадион Уэмбли, так и лондонские власти публично обрисовали свой план по обеспечению безопасности зрителей концертов.

Мэр Лондона Садик Хан сказал в интервью Sky News на прошлой неделе, что столица имеет "огромный опыт в обеспечении безопасности на этих мероприятиях" и что они "никогда не бывают беспечными".

Припоминая "многие уроки", извлеченные из трагического нападения на арену Манчестера в 2017 году, которое унесло жизни 22 человек и ранило сотни на концерте Арианы Гранде, Хан сказал, что они будут "работать в тесном сотрудничестве с полицией (и) гарантировать, что концерты Тейлор Свифт в Лондоне пройдут безопасно".

CNN связалась с представителем Гранде за комментарием.

"Лондон принимает значительное количество очень высокопрофильных событий каждый год, миллионы посетителей проводят безопасное и приятное время", - заявил представитель лондонской полиции в заявлении CNN во вторник.

В заявлении также говорилось, что "нет ничего, что указывало бы на то, что вопросы, расследуемые австрийскими властями, повлияют на предстоящие события здесь в Лондоне. Как всегда, мы будем тщательно рассматривать любую новую информацию".

Полиция Metropolitana будет тесно сотрудничать с командами безопасности стадиона и другими партнерами, чтобы гарантировать, что соответствующие меры безопасности будут приняты на мероприятии, говорится в заявлении.

Стадион Уэмбли также объявил на своем официальном сайте, что будет "тесно сотрудничать" с полицией, Группой по безопасности и соответствующими властями, чтобы гарантировать, что меры безопасности стадиона соответствуют самым высоким стандартам.

Стадион Уэмбли, который уже принимал концерты Тейлор Свифт в июне, также уточнил, что людям, не имеющим билетов на концерты, не разрешается находиться вне стадиона, запретив традицию, которой многие фанаты Свифт следуют на различных площадках на протяжении всего тура.

Несмотря на террористическую угрозу в Вене, Свифт все еще планирует выступить на стадионе Уэмбли с усиленными мерами безопасности. Мэр Лондона Садик Хан заверил, что город извлек уроки из прошлых инцидентов, таких как нападение на арену Манчестера, и будет тесно сотрудничать с полицией, чтобы гарантировать безопасность зрителей концертов.

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