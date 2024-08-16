Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиМузыка

Тейлор Свифт возвращается на сцену после террористической угрозы

После отмены концерта в Вене Тейлор Свифт возвращается: суперзвезда выводит на сцену в Лондоне Эда Ширана в качестве поддержки - и пообщалась с семьями в Саутпорте.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Тейлор Свифт снова выступила на полностью раскупленном стадионе Уэмбли в Лондоне
Тейлор Свифт снова выступила на полностью раскупленном стадионе Уэмбли в Лондоне

- Тейлор Свифт возвращается на сцену после террористической угрозы

Американская суперзвезда Тейлор Свифт возвращается на сцену после отмены концертов в Вене

Американская суперзвезда Тейлор Свифт вернулась на сцену после отмены концертов в Вене из-за угрозы террора. Певица вернулась с выступлением в Лондоне в четверг вечером, выступив перед около 90 000 фанатов на стадионе Уэмбли. Она удивила публику, пригласив на сцену Эда Ширана.

Свифт не комментировала предупреждение о терроре в Австрии, где из-за якобы планируемого нападения исламистов были отменены три ее концерта. Главному подозреваемому, 19-летнему юноше, удалось отозвать свое первоначальное признание, а двое других мужчин были арестованы. На лондонском концерте были приняты усиленные меры безопасности.

Некоторые фанаты, обеспокоенные ситуацией, все же решили посетить концерт. "Тейлор нельзя пропустить. Это уникальная возможность", - сказал 18-летний английский фанат. Фанатское сообщество сплотилось.

Фанаты из Германии тоже отправились в Лондон

Сестры Роми и Лиа Грохс из Германии также отправились в Лондон. Изначально они имели билеты на один из концертов в Вене. С помощью фанатского сообщества им удалось получить билеты на Лондон и исполнить свою мечту. Они являются частью так называемых "Свифт", термина, используемого для описания преданной фанатской базы Свифт. "Все поддерживают друг друга", - сказала Роми.

Свифт уже сыграла несколько концертов в Германии в рамках своего "Тура эпох". Ранее она выступала в Лондоне в июне, удивив публику, выведя на сцену своего бойфренда, футболиста-суперзвезду Трэвиса Келси. Она вернулась в Лондон на этот концерт.

Тейлор Свифт связывается с семьями из Саутпорта

По данным BBC, Свифт частным образом связалась с семьями, пострадавшими от ножевого нападения в прибрежном городе Саутпорт. В конце июля три девушки были зарезаны, и несколько человек получили ранения во время нападения на танцевальный класс Тейлор Свифт, в котором сама звезда не участвовала. Свифт выразила свое потрясение в Instagram. Позже праворадикальные группы использовали ножевое нападение как предлог для беспорядков.

Тем не менее, Свифт не стала больше комментировать этот вопрос во время лондонского концерта. Она запланировала свой последний концерт в Европе на данный момент на вторник в Лондоне. Предполагается, что выступления в США и Канаде состоятся осенью.

"Свифт" стоят против страха

На "Туре эпох" Свифт исполняет песни со всего своего творчества. Концерты длятся примерно три с половиной часа, с более чем 40 песнями в сет-листе. Формат обычно похож.

Ее фанаты, также известные как "Свифт", создали позитивную атмосферу с блестящими аксессуарами, футболками фанатов и браслетами дружбы. Браслеты изготавливаются и обмениваются среди фанатов. Карим из Эрфурта привез с собой некоторые. Он путешествовал с двумя друзьями из Баварии, которых он встретил через фанатское сообщество. Он описывает сообщество как семью, которая остается вместе даже после событий в Австрии.

Выступление Тейлор Свифт в Лондоне было наполнено музыкой, которая радовала ее 90 000 фанатов. Посвященная фанатская база, известная как "Свифт", использовала фанатское сообщество, чтобы получить билеты после отмены концертов в Вене.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Анна-Карина Войцхак представляет свой новый альбом, называемый 'My Time', для общественной покупки.
Общество

Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать".

- Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать". Певица и бывшая участница "DSDS" Анна-Карина Вайtschack (31) выпустит свой новый альбом "My Time" 16 августа. В интервью новостному порталу spot on news Вайtschack, недавно украсившая страницы Playboy, рассказывает о том, почему "ее время&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического...
Общество

Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Во время интервью победитель Евровидения Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказывает о летних романах, стойкости и возможности вернуться на конкурс песни.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Изменение общественного восприятия Кora Schumacher (упоминание из архива 2022 года).
Общество

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом После публичного заявления Ральфа Шумахера о своей сексуальной ориентации, его бывшая жена Кора наконец нарушила молчание. В эмоциональном интервью журналу "Дер Шпигель" она открыто говорит о сложных периодах в их браке и опровергает обвинения в фиктивном браке. Более чем через

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Молодые люди собрались перед домом заместителя лидера Фронта освобождения Палестины, Джила Мазаха,...
Главные темы

Соединенные Штаты совместно со своими союзниками выступают за прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, которое должно быть достигнуто в течение следующей недели, представив новый набор предложений противоборствующим сторонам.

Переговорщики объявили, что представили «миротворческое предложение» Израилю и Хамас, в результате заключительных дискуссий по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников, в Катаре в пятницу.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
В Гаити бегство из тюрьмы
Политика

В Гаити бегство из тюрьмы

В Гаити бегство из тюрьмы Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке. Правоохранители обратились

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центр Объединения в Чикаго, штат Иллинойс, США, готовится к Национальному демократическому съезду...
Политика

Чикаго готовится к собранию демократов.

Чикаго готовится к собранию демократов. Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки. Напряженность

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно