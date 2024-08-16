- Тейлор Свифт возвращается на сцену после террористической угрозы

Американская суперзвезда Тейлор Свифт возвращается на сцену после отмены концертов в Вене

Американская суперзвезда Тейлор Свифт вернулась на сцену после отмены концертов в Вене из-за угрозы террора. Певица вернулась с выступлением в Лондоне в четверг вечером, выступив перед около 90 000 фанатов на стадионе Уэмбли. Она удивила публику, пригласив на сцену Эда Ширана.

Свифт не комментировала предупреждение о терроре в Австрии, где из-за якобы планируемого нападения исламистов были отменены три ее концерта. Главному подозреваемому, 19-летнему юноше, удалось отозвать свое первоначальное признание, а двое других мужчин были арестованы. На лондонском концерте были приняты усиленные меры безопасности.

Некоторые фанаты, обеспокоенные ситуацией, все же решили посетить концерт. "Тейлор нельзя пропустить. Это уникальная возможность", - сказал 18-летний английский фанат. Фанатское сообщество сплотилось.

Фанаты из Германии тоже отправились в Лондон

Сестры Роми и Лиа Грохс из Германии также отправились в Лондон. Изначально они имели билеты на один из концертов в Вене. С помощью фанатского сообщества им удалось получить билеты на Лондон и исполнить свою мечту. Они являются частью так называемых "Свифт", термина, используемого для описания преданной фанатской базы Свифт. "Все поддерживают друг друга", - сказала Роми.

Свифт уже сыграла несколько концертов в Германии в рамках своего "Тура эпох". Ранее она выступала в Лондоне в июне, удивив публику, выведя на сцену своего бойфренда, футболиста-суперзвезду Трэвиса Келси. Она вернулась в Лондон на этот концерт.

Тейлор Свифт связывается с семьями из Саутпорта

По данным BBC, Свифт частным образом связалась с семьями, пострадавшими от ножевого нападения в прибрежном городе Саутпорт. В конце июля три девушки были зарезаны, и несколько человек получили ранения во время нападения на танцевальный класс Тейлор Свифт, в котором сама звезда не участвовала. Свифт выразила свое потрясение в Instagram. Позже праворадикальные группы использовали ножевое нападение как предлог для беспорядков.

Тем не менее, Свифт не стала больше комментировать этот вопрос во время лондонского концерта. Она запланировала свой последний концерт в Европе на данный момент на вторник в Лондоне. Предполагается, что выступления в США и Канаде состоятся осенью.

"Свифт" стоят против страха

На "Туре эпох" Свифт исполняет песни со всего своего творчества. Концерты длятся примерно три с половиной часа, с более чем 40 песнями в сет-листе. Формат обычно похож.

Ее фанаты, также известные как "Свифт", создали позитивную атмосферу с блестящими аксессуарами, футболками фанатов и браслетами дружбы. Браслеты изготавливаются и обмениваются среди фанатов. Карим из Эрфурта привез с собой некоторые. Он путешествовал с двумя друзьями из Баварии, которых он встретил через фанатское сообщество. Он описывает сообщество как семью, которая остается вместе даже после событий в Австрии.

Выступление Тейлор Свифт в Лондоне было наполнено музыкой, которая радовала ее 90 000 фанатов. Посвященная фанатская база, известная как "Свифт", использовала фанатское сообщество, чтобы получить билеты после отмены концертов в Вене.

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