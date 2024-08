Тейлор Свифт, возможно, только что проверила имя артиста, ранее известного как Канье Уэст.

Многие в её фан-базе считают, что она нашла именно это с Канье Уэстом, который теперь известен как Йе.

Если вы не знаете подоплёку их вражды (и вы действительно должны), всё началось в 2009 году, когда Уэстхватил микрофон у Свифт на церемонии MTV Video Music Awards. Затем в 2016 году произошел серьезный спор о том, получил ли Уэст разрешение на использование текстов песен о Свифт у певицы.

Этот спор также вовлек бывшую жену Уэста, Ким Кардашьян, которая опубликовала отредактированное видео разговора Свифт и Уэста, якобы доказывающее, что её тогдашний муж прав. В результате появился знаменитый хэштег #TaylorSwiftIsASnake.

Четыре года спустя появилось видео со всей беседой, которое, похоже, оправдало Свифт.

В этом году, когда Свифт переживает свой самый успешный период, и её последний альбом "The Tortured Poets Department" возглавляет чарты, её позиция там настолько сильна, что последний альбом Йе, совместный с Ty Dolla $ign под названием "Vulture 2", пока не может его сместить.

В альбоме "The Tortured Poets Department" есть трек под названием "thank You aimEe", который рассказывает историю злой девочки с текстом, включающим: "Я не думаю, что ты изменился / Я изменила твое имя и любые реальные подсказки / И однажды твой ребенок придет домой, напевая песню, которую только мы двое будем знать, что она о тебе".

Много шума наделали среди Swifties, как называют преданных фанатов певицы, когда они заметили, что заглавные буквы образуют "Ким". Для обычного человека это может показаться слишком школьным, но люди вовлечены, что делает последний ход Свифт мастерским ходом стиля.

Ведь не только её альбом №1 пока блокирует Йе, но и в четверг она изменила название песни на "thank You aimEe" для версии вживую, которую она исполнила в Лондоне в июне на своем туре "Эры".

Теперь заглавные буквы читаются как "Йе".

Вероятно, эти двое никогда не вернутся к дружеским отношениям.

В свете их продолжающейся вражды некоторые фанаты спекулируют, что новый альбом Свифт может дать ей платформу для тонкого развлечения, потенциально обращаясь к прошлым конфликтам. Несмотря на недавний совместный альбом Йе, пытающийся нарушить успех Свифт в чартах, "The Tortured Poets Department" по-прежнему прочно занимает первое место, свидетельствуя о доминировании Свифт в индустрии развлечений.

Читайте также: