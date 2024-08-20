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Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".

Тейлор Свифт дает закулисный взгляд на свой тур Era в недавнем музыкальном видео для своей песни "Я могу это сделать с разбитым сердцем".

 and  Katherine Bradley
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Тейлор Свифт предлагает эксклюзивный заглядывание в экраны своего тура Eras в музыкальном видео на песню "I Can Do It With a Broken Heart".

Вместо того чтобы следовать типичному формату для музыкального видео, Свифт решила смонтировать нарезку из кулис и репетиций своего выступления для трека, который находится на её последнем альбоме "Отдел мучительных поэтов", выпущенном в апреле.

Видео демонстрирует значительное количество кадров Свифт и её команды, репетирующих сегмент "Мучительных поэтов", добавленный в её сетлист в мае.

Нарезка начинается с таймлапса, на котором показано, как зрители заполняют пустой стадион, в то время как Свифт маневрирует на сцене и попадает в нужные ракурсы во время различных сегментов концерта, длящегося более трех часов.

И, конечно же, нельзя не вспомнить знаковые кадры, на которых Свифт появляется на сцене, используя знаменитую тележку для уборки, загадка которой волнует фанатов Свифт уже давно.

Подходящим образом, её видео с репетиций и концертов было использовано для того, чтобы показать эту песню, которая рассказывает о борьбе с личными проблемами за кулисами, когда развлекаешь тысячи людей.

Она поет: "Я так депрессивна, что веду себя так, как будто у меня каждый день день рождения", в то время как видео проходит на фоне динамичного задника с веселыми танцорами и радостной музыкой.

Видео премьера состоялась во вторник, вскоре после того, как Свифт завершила последний из пяти концертов на лондонском стадионе Уэмбли, что ознаменовало конец европейского этапа её тура, известного как Eras Tour.

В качестве сюрприза Флоренс Уэлч присоединилась к Свифт на сцене для исполнения "Florida!!!", а её постоянный соавтор, продюсер Джек Антонофф, спел дуэтом с ней во время акустического сета.

У Свифт будет перерыв перед тем, как она продолжит последний североамериканский этап своего тура в Майами 18 октября.

Закулисные кадры в уникальном музыкальном видео Свифт дают представление о процессе репетиций и выступлений. Несмотря на её личные проблемы, её энергичные выступления в видео являются доказательством её способности развлекать тысячи людей.

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