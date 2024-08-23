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Театры Дортмунда борются за главную команду

В дебютном матче На температура, возможно, появится в стартовом составе «Айнтрахта Франкфурт» в матче в Дортмунде. Второй игрок, похоже, закрепил свое место в стартовом составе.

 and  Max Becker
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- Театры Дортмунда борются за главную команду

Франкфуртский новобранец Артур Тейте готов выйти на поле в первом официальном матче с "Хессенами" в стартовом матче сезона Бундеслиги. Как заявил главный тренер "Айнтрахта" Дино Топпмоеллер перед матчем с "Дортмундом" в субботу (6:30 вечера по Sky), "У Артура есть шанс получить место в стартовом составе".

24-летний защитный талант Тейте присоединился к "Айнтрахту" в аренду из французского "Ренна" всего неделю назад. Топпмоеллер берет время, чтобы оценить последнюю тренировку перед принятием решения об участии Тейте.

В атаке, Хюго Экитике, скорее всего, будет в стартовом составе. Его впечатляющие два гола и одна передача в победе "Айнтрахта" над "Брауншвейгом" со счетом 4:1 в первом раунде Кубка Германии обеспечили ему место в команде. "У Экитике есть преимущество", - сказал Топпмоеллер.

Топпмоеллер призвал свою команду проявить мужество против "Дортмунда", выразив уверенность в возможностях "Боруссии". "Те, кто видел усиления "Дортмунда", могут предвидеть цели BVB на сезон без помощи ядерного физика", - сказал он.

Несмотря на сильную конкуренцию за место в стартовом составе, впечатляющая форма Артура Тейте во время тренировок может помочь ему получить место в стартовом составе "Айнтрахта" в матче против "Дортмунда". Начало сезона в Бундеслиге обещает быть сложным испытанием tanto для "Айнтрахта", так и для "Дортмунда", который также может похвастаться впечатляющими усилениями.

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