- Тяжелые обвинения в адрес персонала аэропорта

Биби Рекса, 34 года, поделилась эмоциональным видео в Instagram в прошлую субботу, которое посмотрели ее 11,9 миллиона подписчиков. В своем удаленном посте американская певица албанского происхождения заявила, что подверглась "угрозам" и "психологическому преследованию" со стороны сотрудника аэропорта из-за своего происхождения. Различные новостные источники подтверждают эту историю.

Как сообщает Sky News и другие источники, Рекса сказала в видео: "Я подумала, что охранник был албанцем. Я заговорила с ним на албанском, спрашивая, как купить билет, и теперь он не пускает меня на борт самолета".

В своем посте в Instagram Рекса считает инцидент "преступлением на почве ненависти" из-за своего наследия. Она также заявила, что мужчина-сотрудник, которого она считает работающим на компанию, предоставляющую услуги для Люфтганзы, отказался назвать свое имя. Кроме того, якобы он продолжал психологически издеваться над ней без вмешательства сотрудниц.

Ответ авиакомпании

С тех пор Люфтганза, немецкая авиакомпания, заявила, что намерена расследовать ситуацию, отметив, что не терпит никакой формы дискриминационного поведения. Представитель компании сказал: "Мы связались с Биби Рексой и активно общаемся с ней, чтобы прояснить ситуацию. Люфтганза соединяет людей и страны по всему миру. Наши сотрудники происходят из разных стран мира, и мы привержены разнообразию и равным возможностям".

Рекса подтвердила контакт авиакомпании и призвала к тщательному расследованию инцидента.

Сначала было неясно, разрешат ли Рексе сесть на рейс из Мюнхенского аэропорта. Однако она опубликовала обновление в воскресенье в своих историях, сказав: "Спасибо всем, кто выразил обеспокоенность. Рада сообщить, что я благополучно вернулась домой".

После того как она поделилась своей тревожной историей, Рекса выразила благодарность за то, что смогла сесть на свой следующий рейс, предположительно домой. Несмотря на инцидент, Люфтганза пообещала разобраться в ситуации, заверив общественность, что не потерпит подобного дискриминационного поведения и ценит разнообразие среди своего персонала.

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