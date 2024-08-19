- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая полоса в направлении Мюнхена и Зальцбурга перекрыта, как подтвердил представитель полиции.

К счастью, никто не пострадал. Грузовик, застрявший в ловушке, планируется извлечь позже в течение дня с помощью крана. По данным ADAC, наблюдаются значительные пробки - организация дорожного движения сообщила о 12 километрах очередей в направлении Зальцбурга.

Авария с участием 12-тонного полуприцепа, груженого печеньем, вызвала существенные задержки в движении в направлении Зальцбурга. Из-за дорожно-транспортного происшествия организация дорожного движения сообщила о длинных очередях, составляющих примерно 12 километров.

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