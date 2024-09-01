Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.

- Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

В регионе Гарц произошла трагическая авария, в результате которой водитель погиб. Пытаясь обогнать другое транспортное средство на Л66 близ Кведлинбурга, на правом повороте, 60-летний водитель врезался в встречную машину. В результате столкновения его автомобиль несколько раз перевернулось и вылетело с дороги. В хаосе аварии другой автомобиль также врезался в место происшествия, добавив ущерба, и обгоняемый автомобиль получил повреждения от летящих обломков. К счастью, несмотря на хаос, только четыре человека получили легкие травмы.

60-летний водитель управлял автомобилем во время несчастного случая. После столкновения поврежденный автомобиль сошел с дороги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.
Федеральные земли Германии

Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Широкий восторг, развлечения и проблемы со светом знаменовали десятикратную интенсивность — с начала августа мировой поп-артист Эдель покорил аудиторию во всем мире своими концертами в Мюнхене. Однако занавес опустился.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов
Федеральные земли Германии

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Израильские военные обнаружили в Газе погибших
Политика

Израильские военные обнаружили в Газе погибших

Израильские военные обнаружили в Газе погибших Семья заложников переживает мучительные новости: израильские силы обнаружили несколько тел в секторе Газа. На данный момент не ясно, являются ли эти люди заложниками, похищенными в октябре. Проводятся предварительные исследования. Атмосфера в Тель-Авиве накалена. Армия Израиля объявила об обнаружении нескольких тел во время операции в

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно