- Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

В регионе Гарц произошла трагическая авария, в результате которой водитель погиб. Пытаясь обогнать другое транспортное средство на Л66 близ Кведлинбурга, на правом повороте, 60-летний водитель врезался в встречную машину. В результате столкновения его автомобиль несколько раз перевернулось и вылетело с дороги. В хаосе аварии другой автомобиль также врезался в место происшествия, добавив ущерба, и обгоняемый автомобиль получил повреждения от летящих обломков. К счастью, несмотря на хаос, только четыре человека получили легкие травмы.

60-летний водитель управлял автомобилем во время несчастного случая. После столкновения поврежденный автомобиль сошел с дороги.

Читайте также: