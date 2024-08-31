- THW выходит во второй раунд против Северного Дерби в Гамбурге

Команда THW Киль по гандболу отправляется к своим северным соперникам HSV Гамбург во втором раунде Кубка DHB. Эта пара была определена заранее за счет жеребьевки Тимо Болла до матча Суперкубка между действующими чемпионами SC Магдебург и "Фючсе" Берлин в Дюссельдорфе. Как сказал главный исполнительный директор THW Виктор Силаги, "Самое главное преимущество этой пары - удобная поездка для нас и наших болельщиков". Он признался, "Нет сомнений, это серьезное испытание во втором раунде".

Второлигавый клуб VfL Любек-Швартау принимает гандбольного гиганта Бундеслиги TSV Ганновер-Бургдорф. Третий дивизионный клуб HC Эмпори Росток будет играть против HSG Нордхорн-Линген из второго дивизиона. Эти матчи запланированы на 1-3 октября, но точные даты еще не объявлены.

Как команда, занявшая третье место в предыдущем сезоне, SG Фленсбург-Гандевит проходит напрямую в четвертьфинал, как и действующие чемпионы SC Магдебург и вице-чемпионы MT Мелзен. В конце концов, каждая команда стремится выйти в Финал Четырех, который запланирован на 12-13 апреля 2025 года в Кёльне.

Гандбольные команды SG Фленсбург-Гандевит и SC Магдебург, уже гарантировавшие себе места в четвертьфинале, безусловно, будут сосредоточены на Финале Четырех. В то же время, победители Суперкубка предыдущего сезона, скорее всего, "Фючсе" Берлин, будут защищать свой титул на предстоящем Суперкубке.

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