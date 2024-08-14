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The New York Times: Хантер Байден попросил Госдепартамент о помощи в обеспечении проекта Burisma в 2016 году

Хантер Байден просил помощи от американского Госдепартамента, когда пытался заключить сделку с украинской газовой компанией в Италии, в то время как его отец был вице-президентом, сообщает Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на документы и интервью.

 and  Michael Bootcampf
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Хантер Байден приезжает в федеральное здание Д. Кэла-Боггса в Уилмингтоне, Делавэр, 6 июня 2024...
Хантер Байден приезжает в федеральное здание Д. Кэла-Боггса в Уилмингтоне, Делавэр, 6 июня 2024 года

The New York Times: Хантер Байден попросил Госдепартамент о помощи в обеспечении проекта Burisma в 2016 году

Согласно "The Times", Хантэр Байдэн отправил как минимум одно письмо послу США в Италии в 2016 году от имени компании Burisma, в которой он был членом совета директоров в то время. Как сообщил деловой партнер, проект столкнулся с трудностями при получении разрешения на геотермальный проект в Тоскане.

По словам "The Times", официальные лица американского посольства в Риме казались некомфортными, и один из них написал в ответ: "Я хочу быть осторожным, обещая слишком много".

"Это украинская компания, и, чтобы защитить ourselves, мы не должны активно продвигать правительство Италии без прохождения через центр продвижения Министерства торговли", - написал чиновник.

Неясно, пыталось ли американское посольство помочь Burisma, но проект так и не был начат в Тоскане, как сообщил человек, участвовавший в этом проекте.

Новые данные о работе Хантэра Байдена с Burisma были обнародованы в документах, предоставленных "The Times" Государственным департаментом в ответ на запрос общественных записей в 2021 году. Это происходит на фоне продолжающихся правовых проблем Хантэра Байдена и всего через несколько недель после того, как президент Джо Байден объявил, что он не будет баллотироваться на переизбрание.

Адвокат Хантэра Байдена Аббе Лоуэлл сказал "The Times", что его клиент "обращался к различным людям", в том числе к Джону Р. Филипсу, послу США в Италии в то время, с просьбой представить Burisma президенту Тосканы.

"Никакой встречи не состоялось, ни один проект не был реализован, ни одного запроса на что-либо в США не поступало, и была запрошена только встреча в Италии", - сказал Лоуэлл в заявлении, назвав это "правильным запросом" Хантэра Байдена.

Спикер Белого дома сказал "The Times", что президент Джо Байден не знал о контактах своего сына с посольством США в Италии от имени Burisma, когда он был вице-президентом.

CNN обратилась за комментариями к юридической команде Хантэра Байдена и Государственному департаменту. Спикер Белого дома направил запрос CNN к личным представителям Хантэра Байдена.

Связь Хантэра Байдена с Burisma Holdings, как члена совета директоров энергетической компании с 2014 года, вызывала критику со стороны республиканцев в течение многих лет, так как они пытались связать президента с деловыми делами его сына. Однако эти усилия были подорваны, когда информатор ФБР, продвигаемый республиканцами в Конгрессе, был обвинен ранее в этом году в лжи об alleged взятке, связанной с Burisma, бывшим вице-президентом Байденом и его сыном.

CNN сообщила ранее в этом месяце, что команда специального прокурора Дэвида Уисса заявила, что Хантэр Байден "согласился пытаться повлиять на политику США", лоббируя американские агентства и чиновников, чтобы они искали неправомерные действия в расследовании правительства-Romania в отношении богатого Romanian businessman. Уисс также заявил в судебных документах, что Хантэр Байден "обращался к правительственным чиновникам" в США, в том числе в Государственном департаменте, хотя прокуроры в то время не уточнили подробности этих коммуникаций.

Прокуроры не предъявляли Хантэру Байдену обвинений в иностранном лоббировании, хотя они расследовали его в течение многих лет по этому поводу. В судебных документах от этого месяца они указали, что хотят представить новые показания об alleged соглашении о лоббировании в качестве доказательства в налоговом деле.

Раскрытие контактов Хантэра Байдена с Государственным департаментом происходит в то время, когда Уисс ведет его дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Дело, назначенное на сентябрь, затрагивает многие спорные зарубежные деловые операции Хантэра Байдена, иногда когда его отец занимал пост.

В этом сообщении приняли участие CNN's Marshall Cohen, Hannah Rabinowitz и Evan Perez.

Продолжающиеся правовые проблемы Хантэра Байдена подняли вопросы о его участии в украинской компании Burisma, в частности, о его попытках получить разрешение на геотермальный проект в Тоскане через контакты с американскими официальными лицами. Эта политическая ситуация вызвала споры, и некоторые республиканцы связывают ее с пребыванием президента Джо Байдена на посту вице-президента.

Политическая обстановка усложнилась еще больше после раскрытия того, что Хантэр Байден связывался с американскими правительственными чиновниками, в том числе с Государственным департаментом, в отношении деловых интересов Burisma, согласно судебным документам команды специального прокурора Дэвида Уисса.

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