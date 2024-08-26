Telegram отрицает обвинения, выдвинутые против его основателя Дурова.

Создатель Telegram, Павел Дуров, в настоящее время находится в полицейском участке во Франции, как сообщают различные новостные издания. Как сообщается, его задержание было продлено в воскресенье вечером на основании информации от источников, близких к расследованию.

В ответ на обвинения Telegram выпустил заявление, в котором защищает себя. По словам компании, они соблюдают все необходимые законы, в том числе Закон о цифровых услугах (DSA), направленный на удаление незаконного контента и деятельности на крупных онлайн-платформах. Дуров, как заявляет компания, ничего не скрывает и часто путешествует по Европе. Кроме того, они считают абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблении сервисом третьими лицами.

Telegram стал объектом критики из-за якобы недостаточного обращения с ненавистнической риторикой и другими незаконными действиями. Однако компания утверждает, что соответствует отраслевым стандартам.

Непринятие мер против серьезных правонарушений?

Французская юстиция может видеть вещи по-другому. Сообщается, что расследование против Дурова ведется уже некоторое время. Подозрение в том, что он способствовал наркоторговле, мошенничеству и нескольким правонарушениям, связанным с детской порнографией, путем бездействия на Telegram и недостаточного сотрудничества с властями. В результате он был разыскиваем властями.

Дурова неожиданно арестовали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, как сообщают TF1 и BFMTV, а также другие французские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Причина его поездки из Азербайджана во Францию, где он разыскивался, была сначала неясна. Прокуратура Франции отказалась комментировать ситуацию.

Посольство России во Франции отметило ситуацию с Дуровым, как сообщается в заявлении, цитируемом российским новостным агентством ТАСС. Спикер МИД России Мария Захарова призвала предоставить Дурову консульский доступ. Однако возникли сложности из-за двойного гражданства Дурова.

Дуров основал Telegram со своим братом Николаем после того, как они уже начали сеть Вk.com, российский языковой эквивалент Facebook. Telegram является одной из наиболее значительных онлайн-сетей в России, также используемой многими властями и политиками для связи. Сервис используется обеими сторонами, вовлеченными в российское вторжение на Украину.

В свете продолжающегося расследования во Франции против Павла Дурова, создателя Telegram, якобы не принимавшего мер против наркоторговли, мошенничества и деятельности, связанной с детской порнографией, на платформе и недостаточного сотрудничества с властями, стоит отметить, что Франция имеет твердую позицию по этим вопросам. В свете двойного гражданства Дурова решение вопроса о консульском доступе, возможно, будет сопряжено с трудностями.

Кроме того, ситуация поднимает вопросы о международной ответственности владельцев онлайн-платформ за предотвращение и решение незаконных действий на своих платформах, поскольку Франция продолжает изучать роль Дурова в этой ситуации.

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