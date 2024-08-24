Танкер под греческим флагом подвергся обстрелу после нападения хуситов в Красном море, сообщает морское управление.

Иранские шииты-хуситы, управляющие наиболее населенными районами Йемена, объявили в четверг, что они атаковали танкер Sounion в рамках своей 10-месячной кампании против коммерческого судоходства, поддерживая палестинцев в конфликте между Израилем и ХАМАС в Газе.

Вначале хуситы атаковали танкер в среду, запустив непрерывные атаки, в результате которых возник пожар и потеря мощности двигателя. Впоследствии европейский военный корабль спас экипаж из 25 человек. Морской источник безопасности Reuters сообщил, что необитаемый корабль был пришвартован между Йеменом и Эритреей в четверг.

В пятницу UKMTO объявило в предупреждении, что получило сообщения о трех пожарах на судне, которое, как сообщается, дрейфовало из-за ситуации. Позже хуситы опубликовали видео в социальных сетях, якобы показывающее, что они подожгли танкер.

Поврежденный танкер, перевозящий 150 000 метрических тонн сырой нефти, представляет собой экологическую угрозу, как заявила Красноморская миссия ЕС Aspides.

"Возможный разлив может привести к катастрофическим последствиям для морской среды региона", - заявило управление портов и свободных зон Джибути в посте в социальной сети X в пятницу.

Самое большое судоходное разлившееся загрязнение произошло в 1979 году, когда примерно 287 000 тонн нефти вылилось из "Атлантической императрицы" после столкновения с другим танкером сырой нефти в Карибском море возле Тобаго во время шторма, согласно Международной федерации владельцев танкеров по борьбе с загрязнением.

Sounion стал третьим кораблем, атакованным хуситами этим месяцем, принадлежащим афинской компании Delta Tankers.

Хуситы объявили об атаке на танкер частично из-за нарушения компанией Delta Tankers ограничений на "вход в порты оккупированной Палестины", как заявил военный спикер хуситов Яхья Сари в телеобращении.

"Delta Tankers прилагает все усилия для перемещения судна (и груза). Из-за соображений безопасности мы не можем предоставить дополнительные комментарии", - заявила компания Delta Tankers в заявлении, выпущенном в пятницу.

Ближний Восток, являющийся глобальной точкой напряженности в сфере геополитики, стал свидетелем того, как хуситы, группа из Йемена, атакуют коммерческое судоходство, подобное танкеру Sounion. Этот инцидент вызвал озабоченность в международном сообществе, поскольку возможные разливы нефти от таких инцидентов представляют собой значительную угрозу для морской среды мира.

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