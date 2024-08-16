- Танго, слезы, темперамент, королевское мыло под названием "Максима"

Стейнфер Холландер Встречает Огненную Аргентинку: Она Смеётся над Тем, что Он Не Танцует. Он Вспыхивает на Ней за Фотографии. Начало Любовной Истории - Как в Дешёвом Романе. Но Так, Вероятно, и Было, Когда Голландский Кронпринц Вилем-Александр Встретил Максиму Зоррегиету в Испанской Севилье в 1999-м. Искра Загорелась. Остальное История. Пара Вступила в Брак в 2002-м, Родила Троих Дочерей. С 2013-го Вилем-Александр - Король.

Неудивительно, что эта История Стала Сериалом. В Нидерландах "Максима" Была Большим Хитром, Побив Рекорды Смотрения. С 17 Августа Он Будет Доступен для Просмотра на RTL+.

Это Один из Самых Дорогих Сериалов на Голландском Стриминговом Сервисе Videoland, Съёмки Проходили на Реальных Местах в Аргентине, Испании, Нью-Йорке и Нидерландах - С Звёздным Кастом. Аргентинская Актриса Делфина Чавес Играет Максиму, Голландский Актёр Мартин Лакемейер - Вилема-Александра. Отец Кронпринца, Германский Принц Клаус, Играет Немецкий Актёр Себастьян Кох ("Жизни других").

Драматизировано и Усилено Реальность

"Максима" Рассказывает Историю Молодой Аргентинки До Её Обручения с Вилемом-Александром в 2001-м. Основана на Бестселлере Биографии Голландской Авторши Марсии Люйтен, Она Драматизирует и Усиливает Настоящие События, Как Netflix's Хит "Корона". Но и Без того История Достаточно Интенсивная. Пара Должна Была Преодолеть Значительные Препятствия.

Это Не Просто История о Принце и Простой Девушке. Это Так же История о Молодой Женщине, Которая Начинает Карьеру в Банке в Нью-Йорке, Которая Должна Бросить Её, Чтобы Стать Толь Ко Тёщей, в Неизвестной Холодной, Сыром Утреннем Стране у Северного Моря.

Но Самое Большое Препятствие - Отец Невесты. Хорхе Зоррегиета Был Государственным Секретарем Во Время Аргентинской Военной Диктатуры в 1970-х и 80-х, Сделав Его Сообщником Убийственного Режима. Было Большое Негодование среди Голландских Граждан и Политиков. Должен Ли Будущий Глава Государства Связать Себя с Таким Человеком?

Королевское Мыло, Урок Истории и Политическая Драма

Сериал Так же Исследует Вопрос: Трон или Любовь? Многие Вспышки Показывают Детство и Юность Максимы в Аргентине, Где Она Была Любимицей Отечества и Стояла За Ним.

"Максима" Не Просто Королевское Мыло, Но Так же Урок Истории и Политическая Драма - С Здоровой Дозой Секса. Некоторые Голландские Зрители Были Шокированы КоролевскимиBedroom Сценами, Сравнивая Это с Просмотром Своих Родителей в Сексе.

Сериал Уже Был Продан в 25 Странах, и Это Не Удивляет. Радиантный Смех Максимы Сделал Её Популярной Не Только в Нидерландах. Производство для Второго Сезона Начинается этой Осенью.

Несмотря на Скандал, Окружающий Прошлое Отца Максимы как Государственного Секретаря Во Время Аргентинской Военной Диктатуры, Монархия Осталась Непоколебимой, и Вилем-Александр Продолжил Свадьбу в 2002-м.

Сериал "Максима" Не Только Раскрывает Романтическую Историю Голландского Кронпринца и Его Аргентинской Любви, Но Так же Предлагает Погружённый Исследование Роли Монархии в Навигации Таких Политических Турбулентностей.

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