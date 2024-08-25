Таможенные службы в Калифорнии конфисковали 5 миллионов долларов метамфетамина, умнее спрятанного в арбузах.

29-летний водитель грузовика, перевозивший крупный фургон из Мексики в США, заявил о перевозке арбузов, как сообщает пограничная служба США (CBP) во вторник.

Водителя и его груз остановили для дальнейшего расследования в коммерческом центре CBP в Отай-Меса, рядом с Сан-Диего.

В ходе проверки оказалось, что вместо арбузов в грузе находилось 1220 отдельных пакетов метамфетамина, спрятанных в фруктах, как сообщает CBP.

Вес наркотика составил около 4588 кг.

Водителя передали в распоряжение Службы иммиграции и натурализации, а наркотики и грузовик были конфискованы, как сообщает CBP.

Задержание было частью операции "Аполлон", направленной на борьбу с контрабандой фентанила в Калифорнии и Аризоне, как сообщает CBP.

Ранее в этом месяце офицеры CBP в Отай-Меса изъяли 629 кг метамфетамина стоимостью около 755 000 долларов, спрятанных в грузе сельдерея, как сообщает ведомство.

По данным федеральной статистики, с начала 2024 года CBP изъяла около 134 288 кг метамфетамина, что превышает общий объем изъятого в 2023 году - 140 000 кг наркотика.

Синтетические стимуляторы, такие как метамфетамин, были причастны к около 30% из почти 108 000 летальных случаев, связанных с наркотиками, в 2022 году, как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Водителя и изъятые наркотики будут обрабатывать нас, как указано в заявлении CBP. После расследования мы обнаружили, что груз арбузов на самом деле был укрытием для незаконных веществ.

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