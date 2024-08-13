- Таможенные обыски берлинских фирм - зона опечатана

В Берлине таможенные власти провели рейд на бизнес-площадки двух компаний. По данным Генерального таможенного управления в Кёльне, есть подозрения, что компании нарушили экономические санкции против России.

В операции, проходившей на комплексе зданий в районе ** Темпельхоф-Шёнеберг**, приняли участие около 100 сотрудников. Они заблокировали территорию и искали активы, подлежащие конфискации. "Кроме того, будут проведены допросы и собрана дополнительная доказательная база, которая будет оценена в ходе процесса", - сообщили в таможне в заявлении.

Решение суда вступило в силу

Компетентная Центральная служба по исполнению санкций (ZfS) исполнила решение местного суда. Согласно расследованию Rundfunk Berlin-Brandenburg, две компании - российские логистические фирмы. По данным таможни, обе находятся под санкциями ЕС, что может привести к заморозке их средств и активов.

Санкции ЕС против России действуют с аннексии Крыма в 2014 году. После российского нападения на Украину в феврале 2022 года меры были расширены и ужесточены в июне 2024 года.

Заявление таможни

Рейд на компании в Темпельхоф-Шёнеберг, скорее всего, связан с возможным участием в преступлениях против экономических санкций, в частности тех, которые были наложены на Россию из-за ее действий в Крыму и на Украине. Если вина будет доказана, компании могут столкнуться с заморозкой их средств и активов в соответствии с регламентом санкций ЕС.

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