- Таможенное наблюдение: "Всего на борту было золото"

В ходе постпраздничных проверок таможней в течение первой недели были обнаружены неиспользуемые роскошные золотые аксессуары, оцененные примерно в 100 000 евро, спрятанное оружие и около 10 000 контрабандных сигарет. Как отметил представитель главного таможенного офиса Ульма, ежегодные проверки на дорогах 7 и 8 приносят все лучшие результаты. В первый же недельный период было изъято столько золота, что почти каждый второй проверенный автомобиль его содержал. Значительная часть этого золота происходила из Турции.

Шесть комплектов золотых украшений, происходящих из Турции, были среди изъятых предметов. Они были оценены примерно в 100 000 евро таможней. Коллекция включала кольца, цепи и браслеты, которые не были заявлены при въезде в Европейский союз.

Кроме того, были обнаружены многочисленные запрещенные товары, в том числе огнестрельное оружие, ножи, электрошокеры и около 10 000 контрабандных сигарет. Товары были тщательно спрятаны; в одном случае таможня даже обнаружила золото в мешке с мукой.

Таможня не оставляет камня на камне

В результате было собрано около 20 000 евро импортных пошлин и около 10 000 евро гарантийных платежей за ожидаемые штрафы. В некоторых случаях украшения служили в качестве залога. Уголовные дела были возбуждены в 28 случаях из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Ведь тот, кто не заявляет о своих вещах, по умолчанию уклоняется от уплаты налогов.

Таможенные проверки в конце праздников на дорогах A7 и A8 продолжатся, как заявил главный таможенный офис, и продлятся примерно три недели до начала сентября. По словам представителя, эти проверки проводятся уже более пяти лет. В этом году для быстрых проверок и таможенных собак был задействован рентгеновский автомобиль.

Изъятое золотое украшение стоимостью 100 000 евро служило доказательством нераскрытого богатства, что может указывать на причастность к [преступной деятельности]. Контрабандные сигареты, а также спрятанное оружие были результатом попытки обойти таможенные законы, что является формой [преступной деятельности].

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