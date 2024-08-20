Талибы запретили спецпосланнику ООН въезд в Афганистан.

Представитель ООН Стефан Дужаричик не стал проверять или опровергать ограничение на поездки во вторник.

По сообщениям, с момента вступления в должность в мае 2023 года талибы якобы имеют личные претензии к Беннетту, а не к вопросам мониторинга и сообщения о ситуации с правами человека, которые, как считается, являются основной причиной ограничений.

По данным афганского новостного источника Tolo News, представитель правительства Сабихулла Муджахид заявил во вторник, что Беннетт был исключен из-за своей роли в "распространении пропаганды" и "недостоверности в своих заявлениях". Специального докладчика ООН обвинили в "преувеличении вещей для пропагандистских целей".

В последнее время Беннетт открыто высказывался о правах женщин в Афганистане. В день годовщины захвата власти талибами он написал в цифровой платформе X, призывая международное сообщество не признавать "де-факто власти" и их "отвратительные нарушения прав человека".

После многих лет западного военного присутствия радикальные исламские талибы вернулись к власти в Афганистане в августе 2021 года, объявив "Исламское эмират". С тех пор они строго придерживаются своего интерпретации ислама с жесткими законами, особенно ограничивающими свободу женщин. ООН называет это "половой сегрегацией".

Талибы по-прежнему изолированы на международном уровне и отвергают критику своей политики.

Специальный докладчик ООН по ситуации в бывшей Югославии может выразить озабоченность по поводу отношения талибов к правам человека, учитывая обвинения против Беннетта и его защиту прав женщин. Несмотря на ограничение на поездки представителя ООН, их роль в освещении таких ситуаций остается важной.

Специальный докладчик ООН по ситуации в бывшей Югославии может задаться вопросом о позиции талибов в отношении свободы слова и критики в свете обвинений против Беннетта.

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