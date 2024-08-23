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Талибы запрещают женщинам публично выражать себя через пение и чтение.

Талибанское правительство в Афганистане установило новые моральные нормы. Во множестве культур, по их мнению, женщины должны покрывать себя и, если возможно, разговаривать шепотом.

 and  Melissa Williams
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Талибы настойчиво ущемляют свободу женщин в Афганистане.
Талибы настойчиво ущемляют свободу женщин в Афганистане.

- Талибы запрещают женщинам публично выражать себя через пение и чтение.

В Афганистане режим Талибан запретил женщинам публично говорить или читать вслух и издал указ, требующий, чтобы женщины полностью закрывали лицо и тело в присутствии посторонних мужчин. Это часть их newly установленного "Закона о нравственности", подписанного главой фанатичных исламистов Хайбатуллой Ахундзадой, согласно Министерству юстиции.

Закон направлен на установление строгих правил, которые будут применяться их самоопределившейся "Полицией нравственности". Женщинам запрещено показывать лицо и тело в присутствии незнакомых мужчин. Поскольку голос женщины считается интимным, такие действия, как пение, громкое чтение или публичное чтение, также запрещены. Закон также регулирует длину бороды и штанов у мужчин.

Гомосексуальность и музыка находятся в списке запрещенных вещей. Кроме того, запрещено как гомосексуальность, так и внебрачные отношения tanto для мужчин, как и для женщин. Эти правила не были новыми; они изначально предлагались Министерством нравственности. Однако теперь Министерство юстиции формализовало эти предложения и поручило Министерству нравственности их исполнение. Наблюдатели с осторожностью следят за тем, насколько строго будут применяться эти правила.

После возвращения к власти в августе 2021 года Талибан обещал более мягкое правление. Однако их нынешнее правительство демонстрирует жестокую авторитарную повестку. В международном масштабе Талибан подвергается значительной критике, в частности, за жестокое подавление свобод женщин.

Баerbock: "Более 90 страниц мизогинистского содержания"

Германия выразила резкую критику в ответ. Министр иностранных дел Аннелена Баerbock выразила свое мнение на платформе X, заявив, что Закон о нравственности представляет собой "более 90 страниц мизогинистского содержания". Она заявила, что эти ограничивающие права человека правила "угнетают половину нации". Баerbock также заявила, что этот Закон о нравственности не оставляет сомнений в том, что нет никаких возможностей для сотрудничества с радикальными исламистами.

Женщинам запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным использованием голоса, такой как пение или громкое чтение, из-за убеждения Талибана в том, что голос женщины интимный. К другим ограничительным мерам относятся запрет гомосексуальности и внебрачных отношений tanto для мужчин, как и для женщин, которые изначально предлагались Министерством нравственности и теперь формально реализованы и применяются тем же министерством.

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