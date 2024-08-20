Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице.

Министерство морали и аморали Афганистана, группа, связанная со строгими исламскими талибами, вызвала немало шума. Они уволили 281 сотрудника службы безопасности за отказ отращивать бороды в соответствии с их правилами. В прошлом году, по данным ministry, было задержано около 13 000 человек за якобы аморальную деятельность. Интересно, что половину из них отпустили в течение дня, но никакой информации об их правонарушениях или половой принадлежности не было предоставлено.

На пресс-конференции выступил Мохибулла Мучлис, директор планирования и законодательства ministry. Он сообщил, что в прошлом году они уничтожили 21 328 музыкальных инструментов и помешали продаже "неэтичных" фильмов на рынках тысячами торговцев. Кроме того, 281 человек были идентифицированы за отсутствие бороды, что привело к их увольнению. После захвата власти талибами в августе 2021 года они заняли помещения Министерства женщин в Кабуле.

Международные организации по правам человека и Организация Объединенных Наций выразили обеспокоенность ограничениями ministry в отношении женщин и свободу выражения мнений. ООН в Афганистане сообщала о случаях, когда официальные лица ministry задерживали женщин за несоответствие их специфической интерпретации исламской одежды. Талибы, однако, отвергли эти обвинения, заявив, что их правила соответствуют их пониманию шариата и афганских обычаев.

Среди задержанных ministry были и женщины, якобы занимавшиеся аморальной деятельностью. Международные организации по правам человека и Организация Объединенных Наций выразили обеспокоенность ограничениями ministry в отношении женщин и их свободу выражения мнений.

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