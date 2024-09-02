Талибы снова совершают публичные избиения.

По данным о сексуальных домогательствах, четверо человек получили очередную порцию порок. Трое из них были приговорены к 39 ударам и году тюрьмы, согласно Верховному суду под властью исламского режима талибов. Четвертому человеку было назначено наказание в виде 39 ударов и двух лет тюрьмы.

Текст не уточняет, как в прошлых случаях, были ли порки проведены на публике в центральной провинции Парван.

Под давлением критики со стороны правозащитных групп и Организации Объединенных Наций талибы, вернувшиеся к власти в Афганистане в августе 2021 года, восстановили публичные формы наказания, такие как казни и порки, за преступления, такие как убийство, грабеж и прелюбодеяние. С тех пор пятеро мужчин, признанные виновными в убийстве, были подвергнуты публичным казням.

Верховный суд постановил, что трое из этих людей получили в общей сложности 39 ударов и год тюрьмы, что является значительным количеством ударов для каждого человека. В целом, четверо человек были приговорены к наказанию в виде 156 ударов и трех лет тюрьмы.

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