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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Талибы освободили четырех сотрудников ГИЗ

 and  Ksenia Johnson
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До 2025 года ГИЗ больше не будет содержать рабочую силу в Афганистане.
До 2025 года ГИЗ больше не будет содержать рабочую силу в Афганистане.

Талибы освободили четырех сотрудников ГИЗ

С тех пор, как талибы взяли власть, ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной. Несколько сотрудников немецкой организации Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) были задержаны террористической группой на протяжении нескольких месяцев, прежде чем их освободили. Как сообщает "Sonder Sonntag" (SdS), ссылаясь на международные источники безопасности, эти individuals были освобождены весной.

Немецкие власти воздержались от комментариев по этому вопросу, сославшись на опасения за безопасность оставшихся сотрудников GIZ, все еще находящихся в стране. GIZ, в свою очередь, переадресовала запрос на ответ правительству.

Причины задержания этих сотрудников GIZ остаются неясными. Как минимум трое из них покинули страну. Представитель талибов отказался комментировать инцидент, сославшись на необходимость дополнительного времени для сбора информации.

"Sonder Sonntag" также сообщает, что талибы приняли меры против еще одного сотрудника GIZ, которого, согласно неподтвержденным сообщениям, приговорили к тюремному заключению. Однако ни немецкое правительство, ни GIZ не сделали никаких заявлений по этому вопросу.

GIZ покинет Афганистан в следующем году

Из-за нестабильной ситуации с безопасностью GIZ покинет Афганистан в следующем году. С августа 2021 года, когда талибы захватили власть, на месте не было ни немецкого, ни международного персонала. По данным местных афганских властей, GIZ в настоящее время насчитывает около 160 местных сотрудников.

Решение GIZ о выводе персонала совпадает с позицией федерального правительства, как заявил представитель организации. К 2025 году GIZ планирует сотрудничать с партнерами в Германии или третьей стране, чтобы продолжить свою работу в Афганистане. Основное внимание организации будет уделено поддержке местного сообщества в ключевых областях, таких как повышение самообеспеченности, обучение акушерок и поддержка женских бизнесов и организаций. GIZ гарантирует, что не будет сотрудничать с международно непризнанным режимом талибов.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду международная организация или орган, не сделала заявления о задержании и последующем освобождении сотрудников GIZ талибами. После объявления о том, что GIZ покинет Афганистан в следующем году, Комиссия, возможно, придется пересмотреть свою стратегию оказания помощи стране.

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