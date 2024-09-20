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СпортНовостиПервый - Ксаби Алонсо.

Талант Флориан Виртц предупреждает в дебюте в Лиге чемпионов

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут
Уверенно в окружении Лиги чемпионов: Флориан Виртц
Уверенно в окружении Лиги чемпионов: Флориан Виртц

Талант Флориан Виртц предупреждает в дебюте в Лиге чемпионов

Это шокирующее открытие, но записи показывают, что Флориан Вirtz никогда не выступал на сцене Лиги чемпионов до этой конкретной ночи в четверг. Несмотря на свой юный возраст 21 года, в наши дни стало обычным делом, когда молодые таланты оставляют свой след в футболе. Возьмите, к примеру, Ламинала Ямала из Барселоны. Он потряс tanto национальный чемпионат, как и чемпионат Европы, будучи всего лишь 17-летним в финале турнира. Но вернемся к Вirtz, который наконец нашел свое призвание: соревноваться на самом престижном футбольном поле в мире.

Неожиданно, он не чувствовал ни капли тревоги под ногами, и страх не проник. За годы Вirtz' уверенность в себе, казалось, значительно возросла. Названный "маленьким маэстро", он взял на себя управление игрой "Байера" с самого начала в Роттердаме. Дебютируя в Лиге чемпионов, он открыл счет, забив мастерски исполненный гол. В этом были замешаны Роберт Андрих и Виктор Бонифас, которые предоставили Вirtz достаточно места для маневра, прежде чем он забил издали. Вот это было волнение от борьбы с титанами футбола. "Если хочешь стать звездой, нужно играть в Лиге чемпионов", - заявил Вirtz во время предсезонной тренировки со своей "Верксельф", командой "Байера Леверкузен".

Лига Европы была покорена в прошлом сезоне

Маленькая лига уже пала перед Вirtz и "Байером". В Лиге Европы они пробились в финал, где уступили "Аталанте Бергамо". Однако Вirtz и "Байер" предоставили самое захватывающее зрелище, с их захватывающим футболом и головокружительными ночными приключениями. Не обязательно быть таким драматическим, как в нескольких дополнительных сессиях, но должно быть много больше волшебных моментов. "Верксельф" ясно дала понять в святом "Де Куйп" в Роттердаме. "Играть так против очень сильного соперника - шляпа моей команде", - восхищался капитан Гранит Хакка: "Мы уйдем из Роттердама с победой 4:0 на выезде".

Игра напомнила: не недооценивайте "Байер" и Вirtz на свой страх и риск. Леверкузенская команда не оставила ничего позади в плане скорости, изящества и класса этим летом. Даже если клубу приходилось переживать несколько трудностей, их стандарты неоспоримы. Место: поражение на выезде против "РБ Лейпциг" (2:3), но эта команда показала стойкость. В Роттердаме Бонифас сиял хитрым и изобретательным пасом на второй гол Алехандро Гримальдо. Джерemie Фрипонг также принимал участие в построении. Затем, как и прежде, настал черед Вirtz, который забил третий технически сложным образом.

Главный тренер Хаби Алонсо на подходе

Вirtz вписал свое имя в историю футбола, совершив нечто, чего раньше не делал ни один немецкий игрок. Аналитики данных, Opta, сообщили, что Вirtz стал первым, кто забил больше одного гола в дебюте в Лиге чемпионов. После матча его назвали лучшим игроком. "Я этого не добился", - вспоминал тренер Хаби Алонсо, бывший мировой классный футболист, которого часто называли лучшим игроком в своей блестящей карьере. Он восхищался выступлением Вirtz и был рад видеть, насколько хорош этот молодой человек. "Я хотел, чтобы он показал всем, насколько он талантлив. Я знал, что он может сиять в Лиге чемпионов", - сказал Алонсо.

Вirtz уже сделал себе имя в Бундеслиге, Лиге Европы и национальной команде. Находясь рядом с "Баварией Мюнхен", он оставил свой след как "Вусиала". В этом году он номинирован на "Золотой мяч" впервые. В отличие от своего соотечественника, Мусиала, Вirtz не имел возможности блеснуть в Лиге чемпионов. Но причина проста - серьезная травма крестообразной связки держала его вне важных матчей Лиги чемпионов в единственном квалификационном сезоне "Байера".

"Еще более приятно"

Еще рано делать окончательный вывод о потенциале "Байера". Но начало было впечатляющим, и сообщение было получено. С "Байером", с Вirtz, соперники должны быть осторожны. Их быстрый футбол, быстрая комбинация и владение мячом впечатляют всех. "Я действительно ждал эту игру последние несколько дней", - сказал Вirtz на DAZN: "Потом мое выступление было успешным - еще более приятно".

Вirtz был вынужден покинуть игру на 72-й минуте, озадаченный и задаваясь вопросом о решении своего тренера. Тренер выбрал управление нагрузкой. Но молодой человек, казалось, жаждал большего действия в Лиге чемпионов.

Победа в Лиге Европы стала трамплином для Вirtz и "Байера Леверкузен", которые достигли финала прошлого сезона, хотя и уступили "Аталанте Бергамо". Главный тренер Хаби Алонсо, бывший мировой классный футболист, был впечатлен выступлением Вirtz в дебюте в Лиге чемпионов, восхваляя его талант и выражая свою радость по поводу того, что он сияет.

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