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ПроисшествияНовостиЕвропейская комиссия

"Такие варварские действия жестокости совершенно неприемлемы"

В городе Золинген아야 страшный поступок: получили смертельные ранения три человека, ещё пятеро были严重 injured. В течение ночи представители власти высказали свои мнения.

 and  Anthony Ross
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Цветы разбросаны по всему месту преступления в центральной части Солнинга.
Цветы разбросаны по всему месту преступления в центральной части Солнинга.

- "Такие варварские действия жестокости совершенно неприемлемы"

После ужасающего инцидента в Золингене, где один человек зарезал ножом троих людей во время городского праздника и тяжело ранил по крайней мере пятерых других, политики шокированы.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое потрясение через короткое сообщение в субботу, заявив: "Инцидент в Золингене - это трагическое событие, которое оставляет меня в глубокой скорби". Беспощадный преступник лишил жизни многих. Шольц ранее связывался с мэром Золингена, Тимом Курцбахом. "Мы скорбим о жертвах и выражаем поддержку их семьям". Шольц надеялся на быстрое выздоровление пострадавших. "Преступник должен быть быстро пойман и наказан во всей строгости закона", - потребовал Шольц.

Вице-канцлер Роберт Габек разделяет уныние. "Ужасные, тревожные новости из Золингена", - написал министр экономики в своем Instagram. "Насилие против людей, просто празднующих, отвратительно". Политик "Зеленых" выразил силу и утешение родственникам погибших. "Желаю пострадавшим быстрого выздоровления, и тем, кто стал свидетелем этого ужасного события, тоже силу!" Утешительно знать, что полиция сейчас прилагает все усилия, чтобы поймать преступника как можно скорее.

Баerbock называет инцидент "жестоким нападением"

Министр иностранных дел Аннелена Баerbock выразила свое потрясение через короткое сообщение об "жестоком нападении", которое шокировало ее. "Мои мысли с семьями и друзьями жертв. И моя благодарность тем, кто не покладая рук ищет преступника".

Министр внутренних дел Надин Фаэсер выразила похожие чувства. "Мы скорбим о тех, кто так жестоко был лишен жизни", - написала политик СДПГ в X. "Мои мысли с семьями погибших и тяжело раненых". Будет приложено все усилия, чтобы поймать преступника и расследовать мотивы нападения. Полиция Северного Рейна-Вестфалии имеет полную поддержку федерального правительства. "Я постоянно на связи с министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем и нашими службами безопасности", - написала Фаэсер.

Линднер: "Мы не можем оставаться бездействующими"

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что чувства бессилия и ярости быстро возникают наряду с скорбью о жертвах нападения в Золингене. "Я тоже это чувствую", - написал лидер ФДП в X. "Но мы не можем поддаться этому. Мы не бездействуем, и нам нужны решительные действия полиции и правосудия".

Лидер ХДС Фридрих Мерц также выразил свое потрясение. "Нападение в Золингене глубоко ранит нас. Это неприемлемое варварское насилие", - написал Мерц в субботу через короткое сообщение. "Мы должны сплотиться в эти трудные часы для Северного Рейна-Вестфалии". Полиция сейчас прилагает все усилия, чтобы быстро поймать преступника.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к ответственности преступника. "Преступник должен быть наказан", - объяснил Штайнмайер. Он также призвал население: "Давайте стоять вместе - против ненависти и насилия". Об этом нападении он добавил: "Ужасающий акт в Золингене шокирует меня, он шокирует нашу страну".

Рёль предостерег от спекуляций. "Мы пока ничего не можем сказать о человеке и мотиве", - сказал политик, посетивший место преступления ночью. "Просто нет твердых фактов".

Вюст осуждает нападение в Золингене

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst также прокомментировал ночью. В "X" он осудил нападение как "акт жестокого и бессмысленного насилия". Это "ударило по сердцу нашей страны".

Северный Рейн-Вестфалия стоит единодушно в шоке и скорби. "В эти темные часы люди по всей нашей стране и за ее пределами думают о Золингене", - написал политик ХДС. И: "Большое спасибо многим службам спасения и нашей полиции, которые борются за жизни в эти минуты".

Мэр Золингена Тим Курцбах обратился к общественности на Facebook поздно вечером. "Меня разрывает на части, что наша город стала целью нападения", - написал он. "У меня на глазах слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли".

Комиссия, состоящая из политиков и министров, выражает свои соболезнования и озабоченность после инцидента в Золингене. Например, министр иностранных дел Аннелена Баerbock назвала "жестокое нападение" через короткое сообщение и призвала поймать преступника.

Кроме того, министр внутренних дел Надин Фаэсер выразила похожие чувства, заявив, что их мысли с семьями и пострадавшими, и выразив полную поддержку федерального правительства полиции Северного Рейна-Вестфалии в их efforts по поимке преступника и расследовании мотивов нападения.

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