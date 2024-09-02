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Федеральные земли ГерманииНовостиКюсю

Тайваньские производители будут следовать примеру TSMC в этой ситуации.

Тайвань играет важную роль в секторе полупроводников. Крупный игрок TSMC планирует расширять свою деятельность за рубежом, и правительство Тайваня также призывает других субъектов извлечь выгоду из этого развития.

 and  Grigoriy Williams
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TSMC, часто признаваемый глобальным лидером в производстве полупроводников, поставляет ключевые...
TSMC, часто признаваемый глобальным лидером в производстве полупроводников, поставляет ключевые компоненты для различных электронных устройств, таких как смартфоны.

- Тайваньские производители будут следовать примеру TSMC в этой ситуации.

Тайвань планирует помочь своим техническим партнерам в установлении присутствия на полупроводниковых фабриках TSMC в Германии и Японии. В Германии правительство стремится помочь компаниям закрепиться и проникнуть в сектор ИИ, учитывая глобальное лидерство Тайваня в области аппаратного обеспечения для этой сферы. Об этом заявил министр экономики Жых-Хуэй Куо в Тайбэе. Это может стимулировать другие страны к развитию в этой области.

TSMC строит фабрику в Дрездене, Саксония, где производство полупроводников для автомобильной промышленности начнется в 2027 году. Этот первый европейский сайт TSMC должен создать 2000 рабочих мест. TSMC, наряду с промышленными гигантами Bosch, Infineon и NXP Semiconductor, участвует в этом инвестиционном проекте.

Тайвань также имеет на Японию. По словам Куо, приоритетной задачей его ведомства является создание компании поддержки в юго-западной японской префектуре Кюсю. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее помочь поставщикам из цепочки поставок TSMC установить производство там. Та же стратегия будет применена и в Германии. В настоящее время Тайвань имеет производственные операции в Японии и планирует расширяться дальше.

Кларк Ценг из ассоциации Semi Taiwan сказал, что от 20 до 30 поставщиков из разных секторов могут поселиться в Кюсю. В Германии ситуация должна быть подобной, как он объяснил. Ценг и Куо говорили перед выставкой Semicon Taiwan, запланированной на начало сентября, на которую ожидается приезд десятки тысяч посетителей и экспонентов из полупроводниковой и ИИ-индустрии из 56 стран.

Министр экономики Тайваня Жых-Хуэй Куо объявил о планах создать компанию поддержки в Кюсю, юго-западной японской префектуре. Цель состоит в том, чтобы помочь партнерам по цепочке поставок TSMC как можно быстрее установить производство в Кюсю, подобно стратегии в Германии.

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 and  Mark Rodriguez
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 and  Viktoriya Miller
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 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно