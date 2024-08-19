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Федеральные земли ГерманииНовостиЗамок Старгард

Таинственные люди уходят с большим количеством черепиц

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Таинственные люди уходят с большим количеством черепиц

Некоторые хитрецы каким-то образом умудрились украсть тяжелый буровой долот, весящий тонну, с фермы, расположенной в Бург-Штаргарде (части района Мекленбургская Швейцарская возвышенность). По словам властей, эти неизвестные мошенники использовали трактор, оставленный на ферме, чтобы увезти 1,5-тонный долот, зарытый в землю. После завершения своей кражи они вернули трактор на место, где нашли его. Полиция призывает всех, кто мог видеть что-то подозрительное с прошлой пятницы, связаться с ними.

Несмотря на то, что подозреваемые вернули трактор, пропавший долот вызывает обеспокоенность у властей, так как он был украден из района замка Штаргард. Местное историческое общество особенно обеспокоено, так как этот долот изначально использовался для вырезания подробных деталей на каменных стенах замка Штаргард.

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