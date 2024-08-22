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ЭкономикаНовостиТорговые отношения

Таиланд занимается интенсивным соперничеством или жестокой борьбой с другими странами.

 and  Anne Legman
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Германия имеет значение быть главным торговым партнером Таиланда в ЕС.
Германия имеет значение быть главным торговым партнером Таиланда в ЕС.

Таиланд занимается интенсивным соперничеством или жестокой борьбой с другими странами.

Таиланд, ласково называемый Страной Улыбок, представляет собой сложный ландшафт tanto в обществе, как и в экономике. Несмотря на то, что он известен своим туризмом, он существенно способствует автомобильной промышленности, служа важным производственным центром для японских производителей. Кроме того, некоторые немецкие автопроизводители занимаются производством в Таиланде по схеме CKD (полный комплект knockdown), чтобы обойти таможенные барьеры.

Германия является самым значительным торговым партнером Таиланда в Европейском союзе, с двусторонним торговым объемом около 14 миллиардов евро в прошлом году. Мы экспортируем электронные прекурсоры и морепродукты в Таиланд, в то время как Германия в основном экспортирует машины, чтобы способствовать разнообразной экономике Таиланда, как указано экономическим экспертом Даниэлем Мареком в подкасте "Wirtschaft Welt & Weit".

Экономически Таиланд стоит наравне со своими соседями в конкуренции, но сталкивается с внутренними социальными разногласиями. Эти трещины видны во многих аспектах, таких как различия в экономическом росте между регионами и ограничения демократических движений. Критика королевской семьи наказывается как оскорбление монархии. Недавно Конституционный суд Таиланда запретил прогрессивную партию "Вперед".

Ванessa Steinmetz, следящая за Таиландом в Фонде Фридриха Наумана, выражает надежду на то, что прогрессивные силы, если они получат поддержку большинства, смогут действительно внести изменения.

Политическая карта Таиланда недавно обновилась с назначением нового премьер-министра Паетонгтхорн Шинаватры. С консервативным прошлым, ее позиция по поводу места Таиланда в геополитической напряженности между Китаем и США остается неопределенной. Придерживаясь принципов "бамбуковой дипломатии", Таиланд склонен сохранять гибкость и сохранять несколько вариантов вместо того, чтобы занимать твердую позицию. Экономически, внешняя политика Таиланда учитывает эти факторы.

В последнем эпизоде подкаста ведущие Андреа Зельманн и Даниэль Марек, а также эксперт по Таиланду Ваннесса Штайнмец углубляются в эти темы и исследуют сложности политического и экономического ландшафта Таиланда. Даниэль Марек является региональным менеджером ASEAN в Восточноазиатской ассоциации OAV - Германской азиатско-тихоокеанской бизнес-ассоциации, наблюдая за Таиландом из своего офиса в Гамбурге. В свою очередь, Ваннесса Штайнмец работает в Бангкоке в Фонде Фридриха Наумана за свободу в качестве руководителя проекта по Таиланду, Мьянме и Вьетнаму.

Торговые отношения между Германией и Таиландом прочны, с Германией, являющейся самым значительным торговым партнером Таиланда в Европейском союзе. В прошлом году двусторонний торговый объем составил впечатляющие 14 миллиардов евро, в основном благодаря экспорту Германии машин для поддержки разнообразной экономики Таиланда. Кроме того, это сотрудничество распространяется на автомобильную промышленность, где некоторые немецкие автопроизводители занимаются производством в Таиланде по схеме CKD, чтобы избежать таможенных барьеров, способствуя торговле и автомобильной отрасли Таиланда.

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