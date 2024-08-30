- Тайфун натянул Японию

Шторм "Шаншан" держит японских граждан начеку из-за сильных дождей и ветров. Как сообщает японский национальный телеканал NHK, число погибших достигло четырех, а не менее 96 человек получили ранения. Несмотря на то, что тайфун ослаб, перемещаясь на северо-восток от главного южного острова Кюсю, он продолжал заливать большие участки страны, вызывая наводнения и разрушения, а также серьезные перебои в движении.

Метеорологическое агентство продолжало призывать население проявлять осторожность в связи с повышенным риском оползней и наводнений. К сожалению, трое погибших были зарегистрированы в результате оползня в центральной префектуре Айти. На самом маленьком из четырех основных островов Японии, Сикоку, 80-летний мужчина скончался, когда крыша его дома обрушилась, как сообщает NHK. Тайфун "Шаншан", десятый по счету в этом сезоне, обрушился на Кюсю накануне.

Несмотря на продолжающиеся дожди, вызванные тайфуном, многие районы пострадали от наводнений и дальнейших разрушений. Избыточные осадки способствовали сохранению риска оползней и наводнений.

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