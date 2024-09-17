Таговайо отменяет несколько матчей и обращается за консультацией к неврологу

Квотербек Тюа Тагоайвоаа взял паузу в составе Miami Dolphins из-за третьего сотрясения мозга за два года. Как сообщают американские СМИ, команда поместила Тагоайвоаа в список травмированных, что означает, что он пропустит как минимум четыре матча. Скайлар Томпсон, таким образом, готов выйти на замену звездному игроку.

Тагоайвоаа столкнулся со своим соперником в стандартной игровой ситуации в четверг против Buffalo Bills. После этого у него начались судороги в руках, что потребовало длительного медицинского вмешательства на поле. Несмотря на это, он смог покинуть поле самостоятельно. Это последнее сотрясение мозга Тагоайвоаа - третье диагностированное за два года, а в студенческие годы он также получил сотрясение мозга.

Подстегиваемый желанием продолжать карьеру в профессиональном футболе, будущее Тагоайвоаа вызываетdebate. Антонио Пирс, тренер Las Vegas Raiders и бывший профессионал, недавно посоветовал Тагоайвоаа повесить бутсы на гвоздь, сказав: "Это не стоит того". Несколько других экспертов высказали подобные мнения. За несколько дней до недавнего решения Dolphins ESPN сообщало, что Тагоайвоаа собирается проконсультироваться с неврологом в течение недели.

В отсутствие Тагоайвоаа Скайлар Томпсон поведет Dolphins на предстоящих матчах против Seattle Seahawks, Tennessee Titans, New England Patriots и, наконец, Indianapolis Colts после короткого перерыва. Miami также недавно подписал Тайлера Хантли в качестве другого квотербека - запасного опции в отсутствие лидера команды.

Обсуждения, связанные со спортом, вокруг будущего Тюа Тагоайвоаа в NFL усилились из-за его истории сотрясений мозга. Несмотря на критику некоторых экспертов, Тагоайвоаа собирается полагаться на совет невролога перед принятием решения о возвращении на поле, пропустив предстоящие матчи Miami Dolphins против Seattle Seahawks, Tennessee Titans, New England Patriots и Indianapolis Colts, с Скайларом Томпсоном, ведущим команду в его отсутствие.

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