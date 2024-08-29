- Сын режиссера в Таиланде трагически погиб <unk> Осужден за убийство

Испанский киноактер Даниэль Санчо, сын известного актера Родольфо Санчо, приговорен к пожизненному заключению в Таиланде за убийство. Он также обязан выплатить четыре миллиона бат (около 105 000 евро) в качестве компенсации семье жертвы, колумбийскому хирургу-специалисту по пластической хирургии. Об этом сообщил RTVE, государственный телеканал Испании, а также другие испанские СМИ, присутствовавшие на суде на острове Ко Самуи, на юге Таиланда.

Новость об аресте Даниэля, 30-летнего шеф-повара и Influencer в социальных сетях, вызвала волну возмущения не только в Таиланде и Колумбии, но и в Испании. Интерес к делу объясняется тем, что отец подозреваемого, Родольфо Санчо, является известным и талантливым актером, прославившимся благодаря ролям в сериале "Человек из Рима - Ватиканский код".

У Даниэля есть возможность обжаловать приговор в Апелляционном суде, и если потребуется, в Верховном суде Таиланда. Следующие шаги команды адвокатов Даниэля пока не ясны. Изначально он мог получить смертный приговор в Таиланде.

Несмотря на приговор, в Испании раздаются громкие призывы добиться справедливости для Даниэля Санчо, сына испанского киноактера, осужденного за убийство в Таиланде. Если его команда адвокатов решит обжаловать приговор, он может быть рассмотрен в Апелляционном суде и выше, если потребуется, в Верховном суде Таиланда.

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