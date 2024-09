- Сын Честера Беннингтона выражает несогласие с возвращением отца, утверждая, что "наследие аннулировано".

Джейми Бэннингтон, сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Бэннингтона, резко раскритиковал возвращение группы своего отца. 28-летний молодой человек высказался в интервью журналу Billboard, заявив, что Майк Шинода "в реальном времени стер жизнь и наследие моего отца". Он охарактеризовал Шиноду как "старческого и бесчувственного".

Воссоединение Linkin Park вызывает споры

Воссоединение Linkin Park в начале сентября вызвало неоднозначную реакцию. Группа объявила о своем возвращении через онлайн-концерт для своей глобальной аудитории, объявив, что Эмили Армстронг, вокалистка рок-группы Dead Sara, присоединится к основателю Майку Шиноде в качестве второго вокалиста группы. Однако многие фанаты были недовольны этим выбором из-за предыдущих связей Армстронг с Scientology и осужденным изнасилованием Дэнни Мастерсоном.

6 сентября Армстронг прокомментировала обвинения. Она объяснила, что несколько лет назад сопровождала Мастерсона, которого считала другом, на судебное заседание. "Я soon realized I had made a mistake. Since then, I haven't spoken to him again," she wrote. She made it clear: "I do not condone abuse or violence against women, and I empathize with the victims of these crimes."

"Стер жизнь и наследие моего отца в реальном времени"

Джейми Бэннингтон считает Майка Шиноду ответственным за выбор нового вокалиста: "Ты стер жизнь и наследие моего отца в реальном времени - во время международного месяца предотвращения самоубийств. Ты закрываешь глаза на последствия верований Эмили. Нет четкого заявления в поддержку жертв насилия, которые являются частью фанатской базы," сказал Джейми. Он добавил: "Ты неправильно использовал доверие, которое было дано тебе в течение decades фанатами и поклонниками, включая меня. Мы верили в твою способность превзойти это. Что ты был переменой. Потому что ты обещал нам, что это было твоей целью. Теперь ты просто старик и бесчувственный".

"Радуюсь, когда слышу это"

Майк Шинода, недавно похваливший возвращение группы и номинацию Эмили Армстронг в качестве нового вокалиста, сказал: "Эмили всегда была способна попадать в ноты и исполнять партии". Он признает, что фанатам понадобится время, чтобы привыкнуть к изменениям. "Вопрос в том, 'Как это будет воспринято людьми?' Я не знаю, как это будет принято. Но я радуюсь, когда слышу это". Интересно будет посмотреть, как фанаты отреагируют на первый альбом и живые выступления группы через семь лет после смерти Честера Бэннингтона. Первое выступление группы с вокалисткой Эмили Армстронг запланировано на 11 сентября в Лос-Анджелесе. Первый альбом группы, под названием "From Zero", выйдет 15 ноября.

Джейми Бэннингтон отказался давать дальнейшие комментарии по ситуации, сказав, "Я не буду говорить вам", когда его спросили о возможном примирении между семьей Бэннингтонов и группой. Воссоединение и выбор Эмили Армстронг в качестве нового вокалиста вызвали интенсивные дебаты среди фанатов Linkin Park, некоторые из которых выражают гнев и разочарование, в то время как другие с нетерпением ждут возвращения группы.

