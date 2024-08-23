- Swissport планирует поглотить рабочую силу Wisag на объекте аэропорта

На аэропорту Франкфурта часть обязанностей по наземному обслуживанию была перераспределена. После победы в тендере Swissport International объявил о намерении нанять около 600 работников от предыдущего поставщика, Wisag Ground Service. "Мы сделаем предложение всем сотрудникам", - заявил представитель компании.

Переход запланирован на 1 февраля 2025 года. Swissport, который в настоящее время предоставляет различные услуги на самом загруженном аэропорту Германии, планирует вложить 25 миллионов евро в экологически чистые автомобили. Франкфурт станет крупнейшей базой Swissport в Германии и одним из самых важных хабов в Европе.

Обязанности по наземному обслуживанию включают в себя погрузку грузов, управление лестницами и тележками для пассажиров и другие работы на взлетно-посадочной полосе. Оператор аэропорта Fraport также предоставляет эти услуги через дочернюю компанию. Тем не менее, согласно правилам ЕС, на крупных аэропортах должен быть второй поставщик.

Во время перехода 1 февраля 2025 года Swissport получит все необходимые лицензии для начала своих обязанностей по наземному обслуживанию от Wisag Ground Service. С новой лицензией Swissport Effectively возьмет на себя значительную часть операций по наземному обслуживанию аэропорта Франкфурта.

Читайте также: