- Свободные избиратели в Саксонии получают прямое разрешение на свою деятельность

Свободные избиратели одержали победу на выборах в Саксонии. Маттиас Бергер, кандидат от своей партии в избирательном округе 3 в Лейпциге, получил впечатляющие 36,6% голосов. Он обошел конкурентов, таких как представитель AfD Йорг Дорнау, который набрал 30,7%.

Бергер ранее занимал нейтральную позицию по отношению к AfD, оспаривая "огневую стену", предложенную саксонским конституционным ведомством как надежный барьер против правоэкстремистских тенденций партии. "Дискуссия бессмысленна. Был альянс AfD/СДПГ в Грімме. Пока individuals действуют в рамках демократических границ, хорошая идея остается хорошей идеей", - заявил он. Население Саксонии в основном консервативно, с 70% поддержкой ХДС, AfD и Свободных избирателей, что предполагает потенциальное сотрудничество.

Лидер Свободных избирателейHubert Aiwanger ранее исключил политическое сотрудничество. "Политическое сотрудничество с AfD невозможно, и любое подобное движение будет встречено дисциплинарными мерами со стороны национальной партии", - заявил он в ответ на запрос немецкого пресс-агентства. "У нас есть четкая позиция по этому вопросу".

Нейтральная позиция Бергера по отношению к AfD во время выборов вызвала споры, особенно в Баварии, где Свободные избиратели имеют сильное присутствие. Несмотря на твердое заявление Айвангера об исключении политического сотрудничества с AfD, некоторые критики задавались вопросом, не ослабит ли такой подход антиэкстремистскую позицию Свободных избирателей в Баварии.

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