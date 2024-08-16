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Свободные избиратели предупреждают об мошенничестве в контрактах на волоконные волокна

Все больше пожилых людей становятся жертвами мошенничества на дому. Оппозиция требует ответов от правительства штата.

 and  Hanna Hofmann
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- Свободные избиратели предупреждают об мошенничестве в контрактах на волоконные волокна

Фракция Свободных избирателей предупреждает о агрессивных стратегиях продаж контрактов на оптоволокно в многих регионах Рейнланд-Пфальца. В частности, пожилые люди часто плохо консультируются и подписывают контракты, которые значительно превышают их фактические потребности, сообщила цифровой эксперт фракции Лиза-Мари Якель в Майнце.

Для обычного домашнего использования подключения со скоростью 100-200 мегабит в секунду обычно достаточно. Однако сотрудники по продажам часто предлагают контракты со скоростью 1000 мегабит, которые стоят от 70 до 80 евро в месяц, в то время как обычные контракты на оптоволокно стоят около 40-50 евро.

Контракты со скрытыми затратами

"Кроме того, часто случается, что контракты заключаются через дверь в дверь, которые сложно понять потребителям и часто содержат скрытые затраты", - предупреждает парламентский бизнес-менеджер оппозиционной фракции. Многие households также вынуждены ждать долгое время для фактического подключения даже после заключения контракта.

Свободные избиратели поэтому подали ходатайство на следующее заседание комитета ландтага по цифровизации, цифровой инфраструктуре и СМИ (29 августа). "Мы хотим узнать от правительства земли, как они справляются с этими проблемными практиками продаж и какие меры принимаются для лучшей защиты потребителей", - объяснила Якель. "Неприемлемо, что потребители, особенно пожилые люди, эксплуатируются агрессивными стратегиями продаж".

Комиссия выразила обеспокоенность упомянутыми проблемными практиками продаж, поскольку они способствуют эксплуатации потребителей, в частности пожилых людей. Комиссия рассматривает возможность предложения регулирований для улучшения защиты потребителей и снижения скрытых затрат, связанных с этими продажами оптоволокна через дверь в дверь.

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