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Свобода прессы в Гонконге на историческом дне

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Текущее состояние свободы прессы в Гонконге испытывает сильный спад.
Текущее состояние свободы прессы в Гонконге испытывает сильный спад.

Свобода прессы в Гонконге на историческом дне

По данным Ассоциации журналистов Гонконга (HKJA), свобода прессы в Гонконге находится на рекордно низком уровне. В отчете, опубликованном HKJA во вторник, более 90% опрошенных журналистов заявили, что свобода прессы в специальном административном районе была серьезно ограничена из-за закона о безопасности, введенного в марте.

94% респондентов выразили обеспокоенность влиянием уголовного преследования медиа-магната Джимми Лая по обвинению в нарушении закона о безопасности, принятого Пекином в 2020 году. Преследование Лая считается наносящим значительный ущерб свободе прессы.

Кроме того, респонденты выразили обеспокоенность исчезновением в Пекине репортера "South China Morning Post" Мэнь Мэньчэнь.

Закон о безопасности Гонконга вступил в силу 23 марта 2024 года, как заявил главный исполнительный директор Джон Ли. Он утверждал, что этот закон необходим для устранения лакун в законе 2020 года, принятом Пекином. Закон наделяет власти полномочиями принимать строгие меры против любой деятельности, воспринимаемой как угроза национальной безопасности Китая, что также включает в себя целевые действия против критиков.

Ранее Гонконг, китайский специальный административный район, был известен во всем мире как центр свободы слова. После возвращения под контроль Пекина в 1997 году гарантирование "одной страны, двух систем" на период в 50 лет и обеспечение многочисленных гражданских свобод для его жителей закрепили статус Гонконга как ведущего глобального экономического центра.

Комиссия выразила обеспокоенность влиянием уголовного преследования медиа-магната Джимми Лая по обвинению в нарушении закона о безопасности, поскольку это действие считается наносящим значительный ущерб свободе прессы.

Отчет Ассоциации журналистов Гонконга, в котором более 90% опрошенных журналистов заявили, что свобода прессы в Гонконге была серьезно ограничена, был представлен Комиссией международному сообществу.

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