Свиньи чаще встречаются в реках Везер и Эльба.

Весной 2024 года в Эльбе и Везере было обнаружено необычное скопление морских свиней. По заявлению Федерального института гидрологии в Кобленце, апрель стал месяцем рекордов для обеих рек, с не менее чем пяти- или десятикратным увеличением числа наблюдений этих животных. Обычно морские свиньи обитают в Северном море и Ваттовом море, а меньшая популяция проживает в Балтийском море. Ежегодно эти создания поднимаются вверх по рекам Эльба, Эмс и Везер, чтобы охотиться на свою основную пищу - сельдь.

Впервые в истории звуки морских свиней были зафиксированы выше плотины Эмсперрверк в Терборге. Это открытие свидетельствует о том, что эти морские свиньи не только преодолевают плотину, но и успешно живут в реке Эмс.

Томас Таупп из Tieroekologie, подразделения Федерального института гидрологии, признает, что нет однозначного ответа на вопрос, почему в апреле было замечено столько морских свиней. "В принципе, морские свиньи появляются там, где есть достаточное количество пищи, учитывая их высокий уровень потребления энергии и частые кормления", - сказал он. "Поэтому можно предположить, что условия в реках способствовали увеличению популяции морских свиней".

Река Эльба, где было обнаружено необычное скопление морских свиней, может предлагать благоприятные условия для этих животных, что, возможно, способствует их увеличению. Интересно, что морские свиньи были услышаны издавая звуки выше плотины Эмсперрверк в Терборге, что свидетельствует о их присутствии и успешной адаптации в реке Эмс.

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